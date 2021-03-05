福原愛撇偷吃兩度道歉　網友揭「和前輩男過夜開2房」5矛盾

記者黃翊婷／綜合報導

福原愛驚爆與「前輩」男子共遊橫濱，並傳出與老公江宏傑協議離婚中，她4日兩度發表聲明向大眾、夫家道歉。不過，網友們看完這封親筆寫下的道歉信，點出其中有5個矛盾之處，分別為何謂輕率行為、是否早知被偷拍、開兩間房、為何不找女性朋友、共度2夜。

福原愛在聲明中沒有承認外遇，強調未來會與江宏傑共同面對問題，也會討論出對小孩最好的做法，並還原外界最關心的過夜一事，「2021年1月時，我實現長久以來的想法成立自己的公司，因為我沒有什麼社會經驗，什麼都是第一次的我，時常感受到自己的無知。在這當中，遇到了社會經驗豐富的前輩，給了我眾多建議，這時候當作轉換心情一起出遊。在同一個房間裡過夜不是事實。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲福原愛與江宏傑結婚，堪稱是桌球界的童話婚姻。（圖／ETtoday資料照）

不過，道歉聲明公開之後，再度引起網友熱議，並點出5個矛盾之處，依序如下。

1.何謂輕率行為：

網友們認為，福原愛已經是兩個小孩的母親，說沒有社會經驗，實在難以讓人信服，加上她身為公眾人物，應該很清楚做出與前輩共遊橫濱這樣的「輕率行為」，會引發什麼樣的後果，「親手餵食是男女朋友以上才會做的事吧，還前輩呢」、「這不是道歉信就可以解決的，人家小咖藝人都要開謝罪記者會了，妳是小咖嗎？」

2.是否早知被偷拍：

日本娛樂記者佐佐木博之曾提到，福原愛被曝光的出遊照片多達55張，「正常來想，小愛約會時應該知道被拍了。看著刊登出來的照片，A先生（前輩）像完全沒發現，但是某幾張都是她看著鏡頭，也有可能是（週刊）挑了她看鏡頭的。」

佐佐木推測，就算A先生真的是朋友，對於尚未簽字蓋章離婚的江宏傑來說，也會產生一種福原愛「已有新戀人」的感覺，加上台灣也能看到照片，可能是利用了日本媒體，故意被媒體拍到，這是演藝圈自古以來常套用的手段之一。

3.開兩間房：

網友們指出，福原愛是公眾人物，如果婚姻真的出問題、夫妻不睦就離婚，結果卻搞出與其他男性單獨出遊、同住飯店的事，「難道不清楚就算是不同房間也會被誤會嗎？如果單獨出遊有事先告知老公，事情還會鬧這麼大嗎？到底是不敢告知，還是心裡有鬼？」

▲福原愛道歉否認外遇，江宏傑隨後也發表聲明力挺。（圖／翻攝自IG／福原愛）

4.為何不找女性朋友：

網友們還點出，假如福原愛是想散心，為何不找女性朋友，而是找了高大帥氣的男性前輩，「不跟女生朋友討論，跟男生？一起吃冰不解釋」、「都沒女生朋友？一定要找男的？」、「我是覺得沒同性朋友陪過夜真的可憐」。

5.共度2夜：

雖然福原愛承認與前輩一同過夜，但兩人並沒有同住一間房。網友們認為，就算在飯店時沒有同住一間房，之後去女方家這個行為，顯然是跳到黃河也洗不清了，「男的跟進家裡住了一晚怎麼解釋？當大家智障喔？」、「外出散心新解釋，一起住旅館，隔天一起回女方家」。

此外，也有許多網友替福原愛的未來感到擔憂，畢竟在日本如果公眾人物陷入不倫事件，下場通常都很慘。39歲的日本前眾議員、律師橫夈勝仁接受東京體育報採訪時也曾提到，「真的很驚訝，因為在我的世代，天才桌球少女小愛是很厲害的，我一直很支持她。沒想到做出讓社會譁然的『偷情』事」、「儘管小愛強調與男性友人是開兩個房間，但如果是法院審判的話，會被認為是不貞的案子」。

▼台灣網友在PTT留言討論。（圖／翻攝自PTT）



▼日本網友也在新聞底下留言，認為福原愛被拍到約會照片，就算否認同住一房，但下榻同一間飯店還是難以擺脫外遇疑雲。（圖／翻攝自日本雅虎）

▼福原愛曬親筆信，兩度道歉。（圖／翻攝自omusubi公司官網）