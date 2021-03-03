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加油站洗發票3年！員工嘆「罵都罵不走」　3原因沒轍...網看傻眼

▲汽油，油價，加油站，中油，加油。（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名加油站員工昨發文抱怨，有位客人經常到他們那邊「洗發票」，雖然不吵不鬧也有排隊，但此舉已影響到其他駕駛；更扯的是，原來他們不是唯一受害者，就有同業無奈表示，那個人在他們那邊洗發票，已長達3年時間，連站長也沒轍。

網友在「爆怨2公社」提到，有位客人最近狂到他們加油站洗發票，雖然沒有犯法，但已經影響到其他客人，「要不是前三天是連續假期，我看很多客人都會因為他的關係，而上班遲到。」

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他表示，「那個人也造訪過別間加油站，聽我同業說，他到他們站所洗發票已長達三年，怎麼罵都罵不走，他們站長也拿他沒轍，因為他每次來都有乖乖排隊，沒有做出什麼傷害加油站人員或其他客人的舉動，幫他結帳時也不吵不鬧。」

▲▼汽油,油價,漲價,加油站,凍漲,中油。（圖／記者姜國輝攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者姜國輝攝）

對此，網友們也傻眼，紛紛回應「遇到洗發票的真的麻煩」、「每次遇到直接挑明故障就好，要就慢慢等」、「前陣子有看到新聞，說相關部門好像已經開始在立法了，再等個幾年吧」、「又學到了奇怪的知識」、「不會中就是不會中，就算整卷給他洗完也一樣」、「遇過上班時間霸佔自助加油的，拿一堆小瓶子裝，一張一張慢慢洗」。

另外，針對類似行為，財政部去年底已表示，為避免消費者取巧，影響一般消費者中獎權益，未來將研議訂定一定金額以下小額消費，不予給獎的可行性。

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