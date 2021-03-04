福原愛出遊照露端倪！鄉民眼尖抓包「1疑點」：可能是自導自演

▲江宏傑、福原愛驚傳婚變。圖與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本桌球天后福原愛2016年嫁給台灣選手江宏傑，近日卻驚傳婚變，日媒踢爆兩人已經在協議離婚，還拍到她和一名男子約會過夜，直指她婚內出軌。不過，小愛和神似運動選手大谷翔平的出遊照曝光後，就有網友質疑真實性，「福原愛會不會是自導自演？」貼文曝光後，再度引發熱議。

根據日本週刊《女性SEVEN》報導，福原愛今年2月在橫濱被拍到與一名神似大谷翔平的高帥男子約會，兩人早在6、7年前就已認識，今年開始拉近距離，是小愛精神不穩定時，很支持她的朋友之一。小愛當時與男方一起在飯店過了一夜，隔天再度一同出門遊玩，事後，小愛則強調兩人是一人一間房。

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不過，兩人的出遊照後，就有網友覺得有些不對勁，因為福原愛每張照片「都有看鏡頭」。網友就在PTT的Gossiping板上，以「福原愛會不會是自導自演」為題丟出討論，他從兩人的出遊照發現，福原愛幾乎每張都有看鏡頭，似乎根本知道自己被跟拍、偷拍者在哪。（看照片點此）

▲原PO懷疑這一切都是自導自演。（圖／翻攝自PTT）

原PO想起大約20年前，藝人吳宗憲曾經為了抵制狗仔隊的偷拍行徑，因此聯合女星鍾甄自編自導深夜幽會的緋聞。因此，原PO就推測，福原愛有沒有可能是找男性好友、認識的狗仔隊，故意拍一齣戲給江家人看呢？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「後面有人拿牌子：整人大成功」、「有可能想離婚，對方不肯吧」、「消息說不定都假的」、「我是覺得對她形象的傷害很大，除非真的鐵了心」、「下意識緊張東張西望吧？拿自己的名譽開玩笑幹嘛」、「看鏡頭怎了？緊張東張西望正常吧」、「福原愛看著對方，但沒有意識到吧」、「她真的每張都在看鏡頭」、「除了想要離婚外，對她完全沒好處，會失去日的代言跟上節目的機會」。