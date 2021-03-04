　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

福原愛出遊照露端倪！鄉民眼尖抓包「1疑點」：可能是自導自演

▲▼江宏傑、福原愛出席ELLE Style Awards風格人物大賞。（圖／記者張一中攝）

▲江宏傑、福原愛驚傳婚變。圖與本文無關。（圖／記者張一中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

日本桌球天后福原愛2016年嫁給台灣選手江宏傑，近日卻驚傳婚變，日媒踢爆兩人已經在協議離婚，還拍到她和一名男子約會過夜，直指她婚內出軌。不過，小愛和神似運動選手大谷翔平的出遊照曝光後，就有網友質疑真實性，「福原愛會不會是自導自演？」貼文曝光後，再度引發熱議。

根據日本週刊《女性SEVEN》報導，福原愛今年2月在橫濱被拍到與一名神似大谷翔平的高帥男子約會，兩人早在6、7年前就已認識，今年開始拉近距離，是小愛精神不穩定時，很支持她的朋友之一。小愛當時與男方一起在飯店過了一夜，隔天再度一同出門遊玩，事後，小愛則強調兩人是一人一間房。

[廣告]請繼續往下閱讀...

不過，兩人的出遊照後，就有網友覺得有些不對勁，因為福原愛每張照片「都有看鏡頭」。網友就在PTT的Gossiping板上，以「福原愛會不會是自導自演」為題丟出討論，他從兩人的出遊照發現，福原愛幾乎每張都有看鏡頭，似乎根本知道自己被跟拍、偷拍者在哪。（看照片點此）

▲▼ 。（圖／翻攝自PTT）

▲原PO懷疑這一切都是自導自演。（圖／翻攝自PTT）

原PO想起大約20年前，藝人吳宗憲曾經為了抵制狗仔隊的偷拍行徑，因此聯合女星鍾甄自編自導深夜幽會的緋聞。因此，原PO就推測，福原愛有沒有可能是找男性好友、認識的狗仔隊，故意拍一齣戲給江家人看呢？

貼文曝光後，網友紛紛留言回應，「後面有人拿牌子：整人大成功」、「有可能想離婚，對方不肯吧」、「消息說不定都假的」、「我是覺得對她形象的傷害很大，除非真的鐵了心」、「下意識緊張東張西望吧？拿自己的名譽開玩笑幹嘛」、「看鏡頭怎了？緊張東張西望正常吧」、「福原愛看著對方，但沒有意識到吧」、「她真的每張都在看鏡頭」、「除了想要離婚外，對她完全沒好處，會失去日的代言跟上節目的機會」。

ET快訊
年輕女推假人看病：媽媽受傷了！醫看傻　父親揭鼻酸真相
江宏傑沒了福原愛還剩什麼？　網推他「天生1強項」屌打99%酸
江宏傑姊閃退演藝圈　「39歲出道遭譏大嬸」心碎被罵妖怪大姑
快訊／高雄嚴重工安意外！5人受傷　2人受困

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

「這裡躺著比站的人還多」　她在殯儀館說錯話！回宜蘭出事了

女客怨早餐飲料不裝滿　內行人揭「公道高度」：一搖就爆

鳳梨一面倒銷往大陸被「養套殺」？陳吉仲：貿易進出口接近平衡

江宏傑講話木訥！連「裝兇都有難度」　網搖頭：不信他會罵妓女

爆出婚變「男女態度超反差」　網分析嘆氣了：福原愛做人很沒品？

福原愛出遊照露端倪！鄉民眼尖抓包「1疑點」：可能是自導自演

台鐵清明車票開搶！一晚「狂銷近24萬張票」　3路線剩票一次看

民進黨把鳳梨技術外流？陳吉仲：可以去檢視哪些政務官跟對岸合作

福原愛拍廣告「手上拿的書」又瘋傳　律師：超前部署？很觸霉頭

人妻揭「異國婚姻在家沒有自治權」　婆婆一舉動增精神壓力

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

徐乃麟自認「出道40年從不逾越」　和女藝人保持距離...除了張文綺！

壯男買「啤酒+甩炮」55元嫌貴！　趁老翁轉身狠甩拳重擊劃傷耳朵

全台最長姓名！25字怎麼念都卡詞　神祝福的小心肝：盼自己更有耐性

愛心筆詐騙！28歲嫌捧大鈔燦笑 進階教戰手則曝「一輩子見一次」

《天之驕女》片尾曲被譙難聽！　主唱認介意遭酸「後台很硬」

「這裡躺著比站的人還多」　她在殯儀館說錯話！回宜蘭出事了

女客怨早餐飲料不裝滿　內行人揭「公道高度」：一搖就爆

鳳梨一面倒銷往大陸被「養套殺」？陳吉仲：貿易進出口接近平衡

江宏傑講話木訥！連「裝兇都有難度」　網搖頭：不信他會罵妓女

爆出婚變「男女態度超反差」　網分析嘆氣了：福原愛做人很沒品？

福原愛出遊照露端倪！鄉民眼尖抓包「1疑點」：可能是自導自演

台鐵清明車票開搶！一晚「狂銷近24萬張票」　3路線剩票一次看

民進黨把鳳梨技術外流？陳吉仲：可以去檢視哪些政務官跟對岸合作

福原愛拍廣告「手上拿的書」又瘋傳　律師：超前部署？很觸霉頭

人妻揭「異國婚姻在家沒有自治權」　婆婆一舉動增精神壓力

江宏傑姊姊臉書遭出征！　網友「把小愛還來」：被妳搞到躲去日本

一顆鳳梨變炸彈！　中共政法委也發文：台灣雞飛狗跳

「這裡躺著比站的人還多」　她在殯儀館說錯話！回宜蘭出事了

壽司控吃起來！壽司郎首度進軍桃園　藏壽司再推鮭魚限定料理

日網一面倒大罵福原愛！圈內人「點破關鍵原因」　網嘆：太傷

便秘、愛吃辣會長痘？皮膚科醫師解答「6大痘痘疑問」真相

僑胞認購鳳梨卻進不了美國　僑委會：將捐公益或以鳳梨加工品取代

高雄衛生局揭罔腰假孕！子宮移植人體試驗是否偷跑「會繼續查」

福原愛婚變》異國婚3大挑戰　若豬隊友不給力就更頭痛

疑掩新冠起源！武漢病毒所封鎖15數據庫　調查團怒：不會放過他們

北捷府中站女被襲胸＋扯開上衣 「上身全裸」遭百公斤男壓倒狂毆

生活熱門新聞

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

福原愛傳被江家霸凌　1週前湯圓照洩玄機

媽嘆女兒畢旅費太貴要吃土！網看住宿傻眼

福原愛、江宏傑形象毀！　恐丟2.6億代言商機

全台周末大變天！　鋒面逼近水氣最多時間延後了

江宏傑三頭燒！拚碩士、工作離家3月

網提案廢除「交通檢舉魔人」條例

全台最長姓名再換人！財神衰神的寶貝小心肝

福原愛拍廣告「手上拿的書」又瘋傳　律師：超前部署？

百萬年薪給妻還要幫洗碗　人夫想放生

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

G級女模露「凶器」：鳳梨買起來！網歪樓：鳳梨在哪？

失戀怒吃滷味！老闆娘退錢「說1句」逼哭他

好市多購物袋被連偷2次！3千網友狂+1

更多熱門

相關新聞

福原愛拍廣告「手上拿的書」又瘋傳　律師：超前部署？

福原愛拍廣告「手上拿的書」又瘋傳　律師：超前部署？

日本桌球天后福原愛被爆和高帥男出遊、過夜，引發不倫疑雲，同時也被爆和江宏傑協議離婚，兩人婚姻狀況再度引發議論。而兩人過去聯手代言拍洗衣機廣告，她手上拿的書再度引發日本網友瘋狂討論，連律師林智群也說，「這算超前佈署嗎？」

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

江宏傑姊閃退演藝圈！心碎被罵妖怪大姑

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

江宏傑沒了福原愛　還剩什麼？

江宏傑爆罵福原愛「妓女」　元宵湯圓照兩派人戰翻

江宏傑爆罵福原愛「妓女」　元宵湯圓照兩派人戰翻

關鍵字：

福原愛江宏傑狗仔偷拍自導自演PTT

讀者迴響

熱門新聞

日媒曝福原愛、江宏傑不離婚1原因：要維持假象

郭書瑤肚皮佈滿血紅瘀青　逼哭網：媽媽辛苦了

福原愛跟公婆住是一大敗筆！律師曝9成離婚有關

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

慰安婦遭注射「606」藥劑...逼1天接客300人

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

罔腰男友囂張嗆「坐等如何開罰」　衛生局怒發2次新聞稿

江宏傑姊「4妖怪大姑行徑」！

遭衛生局認定造謠…罔腰深夜喊冤

泰女模豪宅派對遭灌藥蹂躪慘死

福原愛跟日男分房過夜　網洗版江宏傑FB

福原愛「婚前就認識」過夜男！約會時間點曝光

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

更多

最夯影音

更多
又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的

又傳離婚！日媒爆福原愛「出軌過夜小王」　江宏傑再駁婚變：不認識那男的
19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

19槍轟嘉義綁匪！家屬見屍喊冤　控警方：沒開槍卻被直接打死

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

許維恩認愛小7歲王家梁！　大方公開：希望得到大家祝福

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

那個比較漂亮！3歲萌弟想換媽媽 要路邊小姐姐...網：爸開心的呢

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面