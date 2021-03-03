陸全國政協會議10日閉幕　會期「6天半」再次因疫濃縮

記者陳政錄／北京報導

大陸全國人大、政協「兩會」分別於5、4日開幕，全國政協今日下午舉辦會前新聞發布會，考量防疫要求，發言人郭衛民宣布，全國政協十三屆四次會議4日開幕後，將於10日下午閉幕，過程中安排開幕會、閉幕會、兩次大會發言以及6次小組會議，採訪方面，僅邀請少量在京中外記者到人民大會堂現場採訪，3次委員通道視訊採訪。

據了解，過往大陸全國兩會會期約在10到12日以上，若遇到重大議案，會期可能延長到15日，惟去年首次受新冠疫情影響，延期至5月底舉辦，包含人大、政協會議自5月21日起自27日結束，會期僅7日。

▲隨大陸全國政協十三屆四次會議新聞發布會召開，中國正式進入兩會時間。（圖／記者陳政錄攝）

郭衛民3日在新聞發布會上首先表示，2020年，是新中國歷程中極不平凡的一年，統籌疫情防控和經濟社會發展取得了重大成果，脫貧攻堅任務如期完成，全面建成小康社會取得了偉大歷史性成就。他表示，即將召開的全國政協十三屆四次會議，將聚焦「十四五」規劃制定和實施。

郭衛民說明，根據議程，政協會議下午3時在人民大會堂開幕，3月10日下午閉幕，包括聽取和審議全國政協常委會工作報告和關於提案工作情況的報告；列席十三屆全國人大四次會議，聽取並討論政府工作報告及其他有關報告，討論國民經濟和社會發展第十四個五年規​​劃和2035年遠景目標綱要草案等。

雖大陸全國人大會議除5日開幕式外，後續議程尚未揭露，但按照政協會議如此安排，2021年大陸全國「兩會」會期可能在11日全部結束，再次因疫濃縮，總會期不到8日。

▲大陸全國政協會議發言人郭衛民回答記者提問。（圖／記者陳政錄攝）

面對媒體提問，今年政協會議會期僅「6天半」，如何做好議政工作、是否會成為慣例，郭衛民回應，這一方面是總結了去年會議的經驗，一方面考慮到疫情防控的要求。

他表示，去年大會綜合考慮疫情防控和會議實際情況，縮短會期、壓減人員，精簡了文件，線下線上相結合，大會開得很成功。他表示，今年將進一步完善有關做法，在強化時間觀念、優化流程設計的基礎上努力增強效率，提高質量，並總結大會這樣的創新舉措和有效做法，把好經驗、好作風延續下去。

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▼兩會召開，北京維安層級上升。（圖／記者陳政錄攝）