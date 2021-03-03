陸人大會議議程出爐！　未列香港、台灣相關議題

▲大陸十三屆全國人大第四次會議將於5日於北京召開。（圖／翻攝自新華社）

記者鄭思楠／綜合報導

大陸十三屆全國人大第四次會議將於5日於北京召開，據大陸官媒《央視》報導，今年的議程除按慣例審議政府工作報告、審查十四五規劃與2035遠景目標綱要草案等外，尚未有關香港議題與台灣議題的議程。

此前，大陸全國港澳研究會舉行「完善『一國兩制』制度、落實『愛國者治港』原則」研討會，國務院港澳辦主任夏寶龍對「愛國者治港」提出5項原則，強調香港的管治權必須掌握在「愛祖國、愛香港的中國人」手中。外界認為，北京將藉今年兩會改變香港的選制。

對台方面，2020年在新冠疫情、香港議題的背景下，大陸全國政協工作報告、全國人大會議發表的政府工作報告，該年度涉台內容分別僅39字、104字，都創下最短紀錄，這讓2021年兩會的涉台內容備受關注。

但大陸兩會召開前夕，適逢陸委會新主委邱太三上任，國台辦就宣布大陸海關總署暫停進口台灣鳳梨的消息，讓近期本已因立院推動修憲再度劣化的兩岸關係，更加詭譎；另一方面，面對總統蔡英文春節前兩岸談話，邱太山盼兩岸「春暖花開」，陸方均以回歸「九二共識」的政治基礎回應，但民進黨政府曾主張「歷史已經翻頁」，兩岸官方溝通顯然陷入無解命題。不過，目前人大議程中，也沒有有關台灣的議題。

此外，今年大陸全國人大會議的議程包含最受矚目的「審查國民經濟和社會發展第十四個五年規劃和2035年遠景目標綱要草案」等9項審議議程。