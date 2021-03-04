可以做生意了！　新營警火速緝獲竊嫌尋回被偷自小貨車

▲台南市警新營分局立即偵破自小貨車竊案，幫失主找回小貨車，連同車上碳烤擺攤工具也順利尋回，令車主十分開心直呼可以做生意了。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



警方追回生財工具，車主歡呼「終於可以開市了」！台南市警新營分局偵破一犯嫌涉2件自小貨車竊案，不僅幫失主找回小貨車，連同車上碳烤擺攤工具也順利尋回，警方接報當日迅速破案，車主十分開心直呼還好東西都找到了，不然做不成生意，損失慘重。

新營分局中山路派出所日前接獲民眾反應，住家附近有一輛小貨車停放多日，警員陳聖章獲報前往查看，發現該車果然是失竊車輛，在調閱監視器畫面後發現，2天前2輛自小貨車駛抵現場，駕駛2人再共乘其中一輛自小貨車離開，遺留該部失竊自小貨車在現場。

新營分局隨後接獲民眾報案其自小貨車失竊，失竊車輛碰巧為2名嫌犯駛離現場的車輛。新營分局立即派員調閱沿線監視器畫面，並順利於當日在安南區緝獲竊嫌，同時起獲安非他命毒品，全案依竊盜、毒品罪嫌送辦。

新營分局分局長斯儀仙表示，這次破案首要歸功民眾在發現可疑車輛時，立即向派出所報案，讓員警在第一時間查處進而擴大偵辦，員警力行「社區警政」，和轄內居民建立良好互動，警民通力維護轄內治安。

斯分局長指出，遭竊車輛雖只是價值2、30萬元的貨車，不若百萬名車高價，但卻是民眾賴以維生的生財工具，對車主生活影響甚鉅，也提醒民眾，使用車輛務必上鎖，機車也可加鎖龍頭大鎖以增加竊賊竊車難度，避免愛車遭竊！

養出水潤、零細紋嫩肌

