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辣師穿「超短緊身洋裝」上課！自豪很「騷」　網傻眼：能認真上課嗎？

▲▼女老師穿細肩帶黑色超短緊身洋裝教課，讓網友看傻。（圖／取自dcard）

▲女老師穿細肩帶黑色超短緊身洋裝教課。（圖／取自dcard）

實習記者陳妙津／綜合報導

老師上課要怎麼穿，究竟是該選擇自己喜歡的服裝，還是應該注意職業身分，選擇乾淨保守的服飾比較好？有網友就在DCARD發文表示，他的女性友人在補習班當代課老師，上課時穿著緊身細肩帶黑色超短洋裝，露出一雙美腿，他忍不住問友人穿這樣上課有什麼感想，對方直接回應「騷」並表示覺得驕傲，不少網友看了都紛紛直呼「也想去補習」。

原PO表示，想像中和老師當朋友會受益良多，但他收到在高中補習班當代課老師的女性友人傳來一張「上課照」，只見照片裡斑駁黑板前，女老師穿著一身緊身細肩帶黑色超短洋裝在講課，長度短到稍微不慎就會走光，火辣身材讓他忍不住問對方穿這樣上課有什麼感想，女老師則直接驕傲回應「騷」。

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許多網友看了照片後紛紛回應，「阿斯 當初如果有這位老師指導，我絕對考進台大」、「老師好！！！我要跟妳學習！！」、「這樣學生還能認真上課嗎」、「下課沒辦法馬上起身」、「為什麼我以前沒有這種老師」、「老師，上面有很多學生等妳解答」、「老師，我需要妳單獨課後輔導」。

不過也有不少網友看了覺得穿這麼暴露上課不太合適，「如果穿這樣我會不想跟她上課欸」、「學生會挺傻眼的吧」、「不是很合適」。原PO則在留言補充，女老師已經結婚生子，請網友們別再意淫了。

 
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