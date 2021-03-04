失戀怒吃滷味配酒！　老闆娘霸氣退錢「說1句」逼哭他

▲滷味。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／邱茀濱報導

失戀是不少人感情中的必經過程，而究竟如何讓自己走出來則是一大難題。一名男大生日前被他女友狠狠的甩了，心裡五味雜陳的他選擇先到健身房瘋狂重訓，結束後買了滷味配酒回家放縱一下。沒想到老闆娘一聽他失戀的消息，下秒一個霸氣舉動讓他秒噴淚，同時也讓不少網友大讚「老闆娘好貼心，不哭不哭！」

原PO在「Dcard」上以題為「老闆娘看我失戀不跟我收錢」發文表示，2日下午他突然被女友甩了，心情無處發洩的原PO整個晚上泡在了健身房，等到閉館後衝動買了很久沒吃的滷味配酒，想一解憂愁。

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▲男大生失戀買滷味，老闆娘1句話逼哭他。（圖／翻攝Dcard）



就在餐點做好的同時，老闆娘突然回來和原PO寒暄了幾句，「很久沒看到你欸！」原PO則回說「對啊最近減肥，但今天被女友甩了...放縱一下！」豈料老闆娘突然變臉，還把剛才付過的錢全部退給他，並霸氣說「誰沒有這個時候，失戀也是談戀愛的一部分啊，趕快回家吧。」原PO形容當時眼淚真的快流出來。

不少網友看完整段故事後，紛紛安慰原PO說「拍拍，每個經過都能讓自己更成長」、「老闆娘一生平安，你可以篡位老闆之位了」、「你可以不用努力了」、「等心情變好的時候，再請老闆娘喝飲料啊」、「闆娘，我不想努力了...」、「你應該給老闆娘一點回報」、「太好了吧」、「早知道就多點一些了」。

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