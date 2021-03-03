1人打2份工！女友想當「出租女友」幫家人還債　他痛心轟：不會原諒

▲原PO女友想當「出租女友」幫家裡還債。（示意圖／免費圖庫pixabay）

實習記者陳妙津／綜合報導

一名男網友日前苦惱表示，女友因為家人欠下鉅款債務，為了幫忙還債做2份工，但疑似是債務問題越來越嚴重，女友竟詢問他「我可不可以去當無性的出租女友？」讓原PO聽後震驚不已，花了整晚時間勸阻，女友雖然表示會再另想辦法，但仍坦言「如果真的沒辦法，請你原諒我」。貼文一出，立刻掀起網路熱議。

一名男網友先前在「Dcard」上，以「女朋友話要做ptgf」為題發文表示，一直都知道女友家人在外欠很多錢，所以他有閒錢時都會拿給女友想幫忙，但卻常常被拒絕，即使拿了，女友也都會還，不過因為對方家中欠的錢越來越多，女友竟開口問原PO「我可不可以去當無性的出租女友？」讓他傻眼震驚，「想要我回答什麼？幫我自己戴帽子嗎？要幫她還又說不想欠我人情」。

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原PO花了一整晚努力勸阻女友後，女友終於鬆口會再想辦法，不過也說「如果真的沒辦法，請你原諒我」，讓他無言只能直接回「不可能會原諒」。

▲原PO表示，女友若真去當出租女友，不可能會原諒她。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）

文章貼出後，網友紛紛表示，「她一定有想過其他辦法，但最後考慮到出租女友一定是無可奈何的方案」、「我明白，如果家裡欠債要還錢的時候，窮途末路真的什麼都會想，我自己曾經也有過這個想法，想賺快錢，但是最後還是過不了自己的關，如果真別無選擇，我是女朋友的話可能會分手，自己去做2份工，我相信她沒有選擇的餘地才會提出」、「什麼年代了，不懂為何還有家裡欠人錢，搞到要女兒賣身還債？我覺得她首先要解決問題根源，就是家裡不要再欠更大筆，而不是想要出去做」、「寧願當出租女友也不想欠你」、「我覺得是你們之間的信任問題欸」。