「向著小學全速前進！」動漫宅合唱幼女神曲　台大男聽歌詞吐了

記者曾筠淇／綜合報導

「開拓動漫祭」2月27日、28日於花博公園爭豔館盛大舉辦，現場除了有1000個攤位，還邀請了日本嘉賓來訪，吸引不少動漫迷共襄盛舉。不過，有網友卻在現場聽到一群人唱跳「千本幼女」，讓他覺得不甚妥當，直呼「很噁心！」貼文曝光後，立刻掀起網友熱議。

一名讀台大的男網友在Dcard上發文表示，他日前從動漫祭的會場離開時，看見一群人圍在空地邊唱邊跳，他仔細一聽才知道，原來這群人表演的曲子是「千本幼女」。千本幼女的歌詞不外乎幼女、蘿莉，像是內容就提到「幼女使用過的物品，每天都要舔來舔去」、「用那小小嘴巴，來侍奉我吧」、「向著小學，全速的前進」等。

原PO聽到後忍不住直呼「很噁心」，與其說歌詞內容在談蘿莉控的心聲，不如說是戀童癖，這些歌詞對他而言，真的已經太超過。他坦言，有些人喜歡這類歌曲，他當然予以尊重，但自己在家聽、在家唱就好，在公開場合演出實在不妥當。

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貼文曝光後，網友反應相當兩極，有些人贊同原PO說法，認為「好噁心」、「小提琴手很猛，不過幼女歌詞真的不行」、「很油、拜託不要」、「同意，再噁、再會玩都不是問題，但未成年就是不行」、「有些歌曲不適合在公共場合中演唱」、「這首歌在YouTube被列為有年齡限制的影片，就是不適合在公眾場合唱吧」、「後面幾段歌詞內容根本強姦幼女」。

▲小提琴手表示，「歌詞真的只是開玩笑。」（圖／翻攝自YouTube）

不過也有人認為，「我覺得還好，這本來就是炒氣氛的歌曲」、「我是覺得動漫文化的東西作為助興用還好，不然很多國外的色情歌跟吸毒的不就要禁了」、「我是覺得這種的幻想也僅此於二次元啦」、「按照這邏輯，玩傳說對決的以後都會殺人，玩極速領域的都飆仔」、「人家唱唱歌而已，又沒有礙到別人」、「這種東西就跟A片一樣，存在於幻想，現實他們也不會真的這樣做」。

此外，現場演奏千本幼女的小提琴手也在YouTube頻道上寫道，「歌詞真的只是玩笑，沒人真的會去做」，而且，大家都知道法律的底線，所以只是純屬玩哏。

據了解，「千本幼女」改編自網路神曲「千本櫻」，千本櫻的原唱是宅男女神初音未來，而後則是由和樂器樂團翻唱，該曲蘊藏了二次元的口頭愛國主義，表達二次大戰及戰後社會強烈的情感；至於千本幼女則是以「蘿莉取向」來改寫歌詞，愛國、時代感等原曲的屬性也相較不明顯。另外，千本幼女的歌詞因為仍存在一些爭議，所以影片也曾被多次下架。