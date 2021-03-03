酒駕殺人！新竹檳榔西施失控衝對向　騎士遭撞噴當場慘死



▲彭姓西施酒駕上路，撞飛對向機車騎士，造成他當場枉死。（圖／記者陳凱力翻攝，下同）



記者陳凱力／新竹報導

新竹一名檳榔西施，2日晚間11時許酒後駕車，行經新豐鄉建興路二段時失控衝入對向車道，先撞飛一名騎機車騎士，再撞向路邊停放的多台轎車仍未停，最後撞到電線桿後才停住；由於撞擊力道非常大，36歲許姓騎士當場不治，而彭女也一度受困車內，但送醫後已無大礙。

2日晚間11點多，新豐建興路二段發生一起酒駕與高速車禍，彭姓檳榔西施聚餐後酒駕上路，在行經建興路二段時失控衝向疾駛而來的許姓機車騎士，許男彈飛墜地後當場傷重不治，而彭女也意識渾沌的受困在車內等待救援。

▲許姓騎士的機車在監視器影片中必須以0.2倍的播放速度才能勉強找到殘影。

經警方酒測，彭女酒測值明顯超標，而監視器畫面也拍下騎士與彭女行車的經過，只見兩人速度飛快，彭女駕駛的白色轎車從街頭呼嘯而過，而許姓騎士的機車只能放慢播放速度才能勉強找到殘影。警方訊後依過失致死、公共危險罪嫌將彭女送辦。

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