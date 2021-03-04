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訂單備註「順便幫帶一瓶水」！機警外送員覺不對勁...成功救命

▲▼外送,外送平台,外送員,外賣,。（示意圖／記者林敬旻攝）

▲外送員接到了一張特殊的訂單。（示意圖／記者林敬旻攝）

實習記者閔文昱／綜合報導

大陸一名外送員日前接到一張訂單，本以為只是一般送貨的日常工作，結果一看訂單內容頓時被嚇了一大跳，只見這張訂單要求將大量的安眠藥送往一座荒島，讓這名外送員覺得相當不尋常，決定報警處理，最後果真救回一條人命。

根據《網易新聞》報導，黑龍江省牡丹江市一名外送員小渠日前幫朋友處理一張外送訂單，結果這名客戶竟要求他將許多不同種類的安眠藥送往一座荒島，另外還備註「幫忙帶一瓶水」讓他直覺不對勁，馬上就跟朋友小王聯絡，並希望能一起到現場去查看。

小渠解釋，訂單被要求送往一座名叫江心島的荒島，平時島上並沒有什麼人，只有在冬天水面結冰時才能通行，「因為害怕她出事，我就說找不到她，讓她往岸邊走，結果就看到一個矮小的身影很快出現在冰面上。」隨後小王也趕到了現場，並補充道，「對方是一個女孩子，但穿得特別單薄，神情恍惚，說話有氣無力的。」

▲▼2人懷疑女子有輕生念頭，趕緊前往警局報案。（圖／翻攝自新浪黑龍江）

▲機警外送員發現異常後，趕緊報警並救了女子一命。（圖／翻攝自新浪黑龍江）

等女子走到岸邊後，2人便趕緊為她披上衣服、戴上手套，並詢問對方的狀況，而女子也表示自己的住家離這裡有段距離，隨後憂傷感嘆「這是近些日子裡唯一感到溫暖的事，我還想再看一眼這個世界。」讓2人覺得相當不對勁，懷疑對方有輕生的念頭，於是希望能送這名女子回家，但無奈遭到拒絕。

之後2人便向當地派出所報案，警察也跟著他們來到了外送的地址，結果果真在屋內找到了這名女子，另外還在廁所地面發現了大量碎玻璃及空藥盒，洗手台上甚至還有一些血跡，於是便趕聯繫救護人員及女子家人到場，才避免了一齣悲劇發生。

事後女子情緒逐漸穩定後也向大家說明了事情的原委，原來是因為與男友發生了爭執，所以才會一時衝動產生輕生的念頭，好在有2名外送員機警的協助才沒讓她真的做出傻事，為此她也感到非常感激，也表示未來不會再做出同樣的事情，一定會好好生活下去。

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安眠藥黑龍江外送員

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