台灣只有「人造獨」？　陸學者：自認台灣人不等於台獨

▲陸學者認為只有「人造獨」。（圖／記者李毓康攝）



記者邱茀濱／綜合報導

台獨的標準為何？大陸官方媒體今（3）日刊出學者的言論指出，認同自己是「台灣人」的民眾不等同於是「天然獨」，這是民進黨精心炮製的政治宣傳概念，並強調台灣社會只存在「人造獨」。

《環球時報》報導，中國社會科學院台灣研究所副研究員汪曙申表示，台灣關於「獨」的話語權掌握在「台獨」政客和媒體手中，一般社會意識被極端政治化，並強調「獨立」認同與身份認同並非同一回事，例如2020年9月的數據顯示，「台灣人」認同比例為61%，但「偏獨」的僅為27.2%。

「沒有『天然獨』，只有『人造獨』。」汪曙申指出，從台灣政治和兩岸關係發展來看，「獨」的意識很大程度上是被政治影響的。台灣選舉政治長期夾帶統「獨」對立，政治認同與身份認同、統「獨」認同相互雜揉，政黨通過一次次選舉政治動員影響和塑造民意。

他斷言，長期以來，民進黨和「台獨」勢力不斷誤導、扭曲台灣青年群體對兩岸關係的認知。但川普下台後，民進黨的「反中抗中」條件有所改變。

最後，汪曙申強調，「新冠疫情下，大陸仍是台灣最大貿易夥伴、最大貿易順差來源地。面對台灣政治上的阻撓，大陸仍堅定奉行擴大兩岸青年交流的政策，促進兩岸關係和平發展、融合發展。這將有利於促使台灣青年群體更加客觀理性地認識兩岸關係。」

►「新版小棕瓶」激殺5折