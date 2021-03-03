　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

台灣只有「人造獨」？　陸學者：自認台灣人不等於台獨

▲▼防疫,機場,出入境,交通,桃園機場,桃機,出國,航空業,航班,邊境管制,中華民國國旗,青天白日滿地紅。（圖／記者李毓康攝）

▲陸學者認為只有「人造獨」。（圖／記者李毓康攝）

記者邱茀濱／綜合報導

台獨的標準為何？大陸官方媒體今（3）日刊出學者的言論指出，認同自己是「台灣人」的民眾不等同於是「天然獨」，這是民進黨精心炮製的政治宣傳概念，並強調台灣社會只存在「人造獨」。

《環球時報》報導，中國社會科學院台灣研究所副研究員汪曙申表示，台灣關於「獨」的話語權掌握在「台獨」政客和媒體手中，一般社會意識被極端政治化，並強調「獨立」認同與身份認同並非同一回事，例如2020年9月的數據顯示，「台灣人」認同比例為61%，但「偏獨」的僅為27.2%。

「沒有『天然獨』，只有『人造獨』。」汪曙申指出，從台灣政治和兩岸關係發展來看，「獨」的意識很大程度上是被政治影響的。台灣選舉政治長期夾帶統「獨」對立，政治認同與身份認同、統「獨」認同相互雜揉，政黨通過一次次選舉政治動員影響和塑造民意。

他斷言，長期以來，民進黨和「台獨」勢力不斷誤導、扭曲台灣青年群體對兩岸關係的認知。但川普下台後，民進黨的「反中抗中」條件有所改變。

最後，汪曙申強調，「新冠疫情下，大陸仍是台灣最大貿易夥伴、最大貿易順差來源地。面對台灣政治上的阻撓，大陸仍堅定奉行擴大兩岸青年交流的政策，促進兩岸關係和平發展、融合發展。這將有利於促使台灣青年群體更加客觀理性地認識兩岸關係。」

►「新版小棕瓶」激殺5折

ET快訊
即將結婚…屏東軍人「爬上大嫂床」蒙眼性侵　她淚崩：為什麼

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

美國人對中國好感度創新低！　陸政協、陸外交部曝「1族群」影響

台灣只有「人造獨」？　陸學者：自認台灣人不等於台獨

公公剛過世！她懷孕報喜　婆婆憂習俗「一年會死」逼墮胎：否則離婚

江啟臣說「大陸是台灣主要威脅」　國台辦要他「明辨是非」

明朝滅亡後「錦衣衛」都去哪了？百官聞之色變...連東廠、西廠都低頭

政協前提案　百度李彥宏：加快自動駕駛商用　開闢合法化路徑

表態「愛國者治港」　陸政協：完善特區選制是為確保一國兩制

外媒問7成美國人不滿中國　郭衛民：中國民眾國家滿意度很高

中興通訊跨足車用領域　成立汽車電子產品線

為挽回前女友蓋「浪漫情侶島」　他砸數十萬積蓄「換到一句話」

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

浴室「血流成河」暖哥貼心幫沖洗 弟興奮高歌！網讚媽：忍耐力超強

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

美國人對中國好感度創新低！　陸政協、陸外交部曝「1族群」影響

台灣只有「人造獨」？　陸學者：自認台灣人不等於台獨

公公剛過世！她懷孕報喜　婆婆憂習俗「一年會死」逼墮胎：否則離婚

江啟臣說「大陸是台灣主要威脅」　國台辦要他「明辨是非」

明朝滅亡後「錦衣衛」都去哪了？百官聞之色變...連東廠、西廠都低頭

政協前提案　百度李彥宏：加快自動駕駛商用　開闢合法化路徑

表態「愛國者治港」　陸政協：完善特區選制是為確保一國兩制

外媒問7成美國人不滿中國　郭衛民：中國民眾國家滿意度很高

中興通訊跨足車用領域　成立汽車電子產品線

為挽回前女友蓋「浪漫情侶島」　他砸數十萬積蓄「換到一句話」

福原愛、江宏傑拍廣告放閃！手拿書「名字」鬧烏龍…竟成離婚預言

超浪漫玫瑰刷具秒進入《美女與野獸》劇情！這塊起司蛋糕咬了就完蛋

台灣首批AZ疫苗11.7萬劑3日抵達！「最高風險」5萬人優先接種

失戀怒吃滷味配酒！　老闆娘霸氣退錢「說1句」逼哭他

日本最新「隱形護衛艦」最上號下水　預計2022年服役

簡廷芮懷孕只增加7kg！　0運動「全胖在肚子」…私人秘訣曝光

單厚之／「專職黨主席」逼宮江啟臣　但連勝文何苦打臉「連爺爺」

大膽偷車？外送員取餐未拔鑰匙　竊賊當面騎走...她怒罵：有病喔？

大陸熱門新聞

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

結婚2年行房3次！29歲人妻疑尪和乾爹有一腿

公公剛過世！她懷孕報喜　婆婆逼墮胎：否則離婚

禁銷售大陸晶片反制？陸網媒曝3真相

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

婆婆下跪塞200萬！哭求媳婦：拜託和我兒子離婚

大陸封殺台鳳梨　香港攤販：台灣水果比較好吃

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

老翁倒地抽搐　路人「只拍慘狀」放他等死

才子皇帝狂生80子女

月薪2萬男愛上按摩店正妹！貸款130萬買課程

正妹護理師上吊悲訴性侵！為已婚副院長墮胎2次

穿漢服登記結婚被拒！　陸網氣炸：西裝才是中華正統？

床上想前男友　男打女友反被揍到哭

更多熱門

相關新聞

江啟臣「大陸威脅論」　國台辦回應

江啟臣「大陸威脅論」　國台辦回應

國民黨主席江啟臣近日接受《路透社》專訪稱，「中國大陸是台灣面臨的主要威脅」，引發熱議。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮3日晚間回應稱，台灣有關政黨和人事要「明辨是非」，不要陷入民粹非理性對抗思維，堅持積極的大陸政策立場。

兩會涉台內容受矚　北京兩手都硬

兩會涉台內容受矚　北京兩手都硬

立院修憲　國台辦：為謀獨開方便之門

立院修憲　國台辦：為謀獨開方便之門

兩岸春暖花開？　國台辦重申九二共識

兩岸春暖花開？　國台辦重申九二共識

邱太三不懂大陸「台獨」定義　學者：兩岸工作者都知道

邱太三不懂大陸「台獨」定義　學者：兩岸工作者都知道

關鍵字：

汪曙申台獨

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

福原愛爆「出軌過夜小王」全被拍！

快訊／日媒爆福原愛、江宏傑協議離婚！

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

福原愛、江宏傑「協議離婚過程」曝光！

福原愛爆離婚旅館出軌　江宏傑回應了

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

福原愛爆不倫！日網轟：小愛完了

福原愛爆「遭婆婆大姑欺負」暴瘦10kg！

福原愛嫁台灣心碎…「大姑私下行徑」被挖出

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

更多

最夯影音

更多
鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面