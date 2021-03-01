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兩會「涉台內容」受矚　北京反獨、促統「兩手都硬」

▲▼中國國務院總理李克強提統一台灣時，省略「和平」2字。（圖／路透社）

▲大陸國務院總理李克強去年發表2020年政府工作報告，涉台內容僅104字。（圖／路透社）

記者陳政錄／北京報導

大陸全國「兩會」本周登場，在5日開幕的全國人大會議上，預計由國務院總理李克強發表2021年政府工作報告，涉台內容變化受到矚目。大陸涉台學者認為，北京對台政策應不會脫離反對台獨、融合發展促進和平統一的總基調，「兩手抓、兩手都要硬」，推動兩岸關係回到正軌。

春節前，大陸全國政協主席、對台領導小組副組長汪洋就曾在1月17日至18日召開的中共2021年對台工作會議，談及今年度的對台工作重點，提出「四要」，包括堅持「一個中國」原則和「九二共識」，堅決遏制「台獨」分裂活動和外部勢力干涉，支持台商參與十四五規劃、讓台胞有更多的獲得感等。

▲▼中共召開對台工作會議　汪洋：台海更嚴峻「續反台獨、推青年交流」。（圖／新華社）

▲中共每年一月中下旬，召開對台工作會議。（圖／新華社）

大陸涉台學者、華東師範大學兩岸交流與區域發展研究所執行所長包承柯在受訪時坦言，兩岸關係緊張複雜，時刻處於動態調整的過程，但相信大陸在堅持一中框架下，推動兩岸和平發展、和平統一的基本方針不會有過大改變。他提到，以1月召開的對台工作會議為例，多半延續過去的基本政策，尋求兩岸關係的穩定。

北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣說，歷屆政府工作報告，涉台內容主要就是兩部分，一是反對台獨，二是推動兩岸關係和平發展、融合發展，「兩手都硬」還是重中之重；他進一步提到，去年大陸採取了很多措施震懾台獨，某種程度上，美國也扮演了推波助瀾的角色，若今年局勢改變，台海相對穩定，大陸有可能將更多的重心，放回推動經濟、社會融合發展和交流之上。

去年，在新冠肺炎疫情爆發、香港議題的背景下，大陸全國政協的工作報告、全國人大會議上發表的政府工作報告，該年度涉台內容分別僅39字、104字，都創下最短紀錄；當時，李克強在涉台內容中，還未提及「一個中國」原則、「九二共識」，並把「和平促進統一」中的「和平」兩字拿掉，引發外界討論。

雖後續李克強在中外記者會上說，大陸對台大政方針是一貫的，「一個中國」原則、「九二共識」都要堅持，同時要堅決反對「台獨」，但外界仍相當關心，2021年的大陸政府工作報告，涉台內容會不會再出現變化。

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