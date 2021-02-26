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單親中年大叔扮19歲小鮮肉性侵國中女生　還要她自拍裸照回傳

▲大腿,蜜大腿,腿粗,短裙,女生,辣妹。（圖／記者周姈姈攝）

▲彰化單親爸竟扮小鮮肉，要求國二女生拍下不雅照傳送給他，還多次發生關係。（圖／記者周姈姈攝）

記者吳銘峯／台北報導

彰化單親爸陳姓男子，獨力扶養2個未成年的子女，卻仍在2018年間自己年過40歲、已經是中年大叔時，於網路上謊稱自己是大一新生（19歲），與未滿14歲的國二女生小夏（化名）交往成為男女朋友，並3次發生關係。陳男還多次要求小夏拍下不雅照片，傳送給他觀賞。一二審均將陳男判刑5年，案經上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

判決指出，陳男（42歲）在2018年10月，在網路上謊稱自己是就讀大學一年級之大學生，並透過通訊軟體LINE與未滿14歲之小夏認識後，進而交往成為男女朋友。而當月底，陳男就開車帶著小夏進汽車旅館發生關係；隔了2天，又在車上與小夏車震；又隔了4天，再開車進到同一間汽車旅館，發生關係。

不僅如此，檢方查出，陳男在雙方交往前，就利用小夏年幼思慮未深，多次要求小夏自行拍攝裸露胸部等身體部位之猥褻照片，傳送給他觀賞。小夏即依其指示，在學校廁所及住處浴室內，以手機拍下多張照片，傳送給陳男。全案因小夏父親察覺有異，不斷追問下才發現女兒已經被騙，隨即報警逮捕陳男。陳男遭提起公訴。

法院審理時，陳男坦承不諱，但堅稱並無違背小夏的意思。而小夏作證時，也說陳男都叫她「寶貝」，也會叫「老婆」，當時覺得陳男就像男朋友，那時候有一點喜歡陳男。但由於法律保障少女的性自主權，認為少女因心智尚未成熟，即便沒有違反，陳男還是成立「加重妨害性自主罪」。

一二審法院均將陳男判刑5年，其中二審台中高分院指出，審酌雙方年紀相差甚大，智識程度相差更大，陳男明知小夏身心未臻成熟，竟僅為逞一己性慾，利用被害人年幼可欺，對被害人為性交行為，並要求被害人自行拍攝猥褻照片傳送供己觀賞，對被害人之身、心及人格發展影響非輕，因此維持5年刑度。全案再上訴，最高法院26日駁回上訴定讞。

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