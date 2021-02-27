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老婆安胎他獵豔　16歲少女登「老司機網站」才知被騙了

▲▼交友網站,網路交友。（圖／取自免費圖庫Unsplash）
▲湯姓志願役誘拐未成年少女拍裸照還上傳到網站供人觀賞。（示意圖／免費圖庫Unsplash）

記者陳凱力／新竹報導

湯姓志願役士兵2度誘拐未成年少女自拍裸照及猥褻影片，還把檔案上傳到海外色情網站供同好觀賞，被少女友人發現後揭發，少女才和家人報警抓狼。湯男到案後坦承犯行，並與家屬達成和解，之後被法官依兒童及少年性剝削防制條例2罪判刑2年，緩刑3年。

判決指出，22歲的湯姓志願役士兵，於2020年趁妻子懷孕安胎時，上網結識16歲國中少女。湯男見少女年幼好騙，2度哄騙她自拍裸照以及猥褻影片給他，湯男不僅自己觀賞，還將影片傳到色情網站，供人瀏覽，直到少女的友人發現後提醒少女，她才和家人前往報警。

湯男坦承犯行。法官認，湯男誘拐未成年少女自拍裸照及猥褻影片，已觸犯3 年以上7 年以下有期徒刑的「引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪」、「引誘使少年為猥褻行為以供人觀覽罪」，但考量湯男年僅22歲，社會經驗不足，因一時思慮不周犯案，但犯後坦承，並與少女家人和解，賠償完畢，犯罪情節屬情輕法重，客觀上足以引起社會同情，因此依59條酌以減刑，再依引誘使少年製造猥褻行為電子訊號罪，判1年6月；引誘使少年製造猥褻行為影片罪，判1年8月，2罪合併執行2年。緩刑3年，期間提供公益單位60小時勞動服務及接受法治教育2場。

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