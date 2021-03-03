產完挺大肚餵奶！公婆喊「繼續生別休息」　老公1句讓她心死　

▲原PO肚子未消風，婆婆竟要她別休息！（示意圖／取自免費圖庫Pexels）



網搜小組／劉維榛報導

重男輕女是自古以來的陋習，到了現代依舊難以消弭！一名人妻訴苦，最近生了女寶寶，無奈從懷孕以來，公婆總會暗示再生男寶，就連原PO產後肚子尚未消瘦，婆婆竟喊話「繼續生，不要休息！」最難過的是，老公也不在乎原PO感受，頻頻向大家表示「我們會繼續生」，讓原PO忍無可忍。

一名女網友在臉書《靠北婆婆2.0》透露，公婆重男輕女，尤其對大哥大嫂的獨子特別溺愛，在親友面前，開口閉口都是長孫，就連全家人外出，食衣住行也是以孩子為優先考量。

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不久後，原PO也懷孕了，但一驗出是女寶寶時，老公當著大家面前宣布，「是女生，我們會生好幾個，還會再生...」傻眼的是，公婆與大哥大嫂完全沉默不語，現場空氣也尷尬凝結，婆婆才板著臉回應，「健康就好！」

原PO才明白，原來老公也渴望生男寶，但仍不斷試探，「生女兒很好呀，我喜歡女兒，很多人都想生女兒」，結果根本是熱臉貼冷屁股，全家人當作沒聽見也就算了，「連老公都不回我...」

懷孕10個月終於卸貨，直到快出院時，公婆人影才出現，原PO難過表示，「感覺（他們）是怕被別人說閒話才出現，看孫女一眼而已，多看一眼也不願意！」相較當初大嫂生產完，公婆絕對是待到訪客結束，最後一分一秒才離去。

而過年期間，原PO連身材還未復原，才剛餵奶後，公婆秒遞上紅包，一邊對著孩子直呼「要乖、要孝順、明年揪小弟」，接著再轉過來向原PO喊話，「繼續生，不要休息！」

最讓原PO心碎滿地的是，老公對女兒也不理不睬，只顧著跟姪子戲鬧，還回應長輩說：「我們會繼續生。」原PO忍不住嘴回去，「等我休息夠了再說！」結果現場又一片寂靜，氣得原PO在心裡哭訴，「顧娃人生才剛開始，我就想回娘家了...」

▲網友怒了，老公態度很母湯！（圖／翻攝靠北婆婆2.0）



文章曝光後，網友紛紛痛罵，「女兒應該可以跟著媽媽姓，反正他們不會理睬」、「什麼年代了居然還有這種事情」、「直接回公婆，是你兒子的Y小蝌蚪游泳不夠賣力」、「我覺得離了吧，這種老公拿來幹嘛」、「我婆婆說親戚生了二個女兒，是在幫別人養老婆，而她的媳婦我也是生二個女兒，她自己難道不是女的？」「現在生女兒才好！恭喜了」、「看看以後是孫子孝順還是孫女乖巧，老公真沒用」。