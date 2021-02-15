嫩妹裸照遭外流！前男友威脅：現在乖乖聽話就刪掉　她竟不敢報案

▲新北市一名女子裸照遭前男友外流，還被威脅乖乖聽話就刪掉。（示意圖／免費圖庫pixabay）



記者陳豐德／新北報導

新北市一名渣男與前女友芳芳「化名」分手後，涉嫌將芳芳的裸照外流，芳芳近日突然接到陌生男子的Line，並傳送只有渣男才持有的裸照給她，甚至問說「想先看妳的身體」，讓芳芳氣得找渣男質問，不料渣男卻稱因為芳芳失蹤太久「不聽話就是要處罰」，芳芳嚇壞不知該如何是好，既不敢跟父母講也不敢報警，轄區警方表示目前仍未接獲相關報案。

友人在接到芳芳的求救後，將過程及對話PO上臉書社團「我是新莊人許明偉」，並稱一名21歲家住三重的男子，將芳芳的裸照給外流，而芳芳害怕提告被吃案，而遲遲不敢報案。

根據芳芳與渣男的對話截圖，芳芳劈頭就問渣男是否將她的照片給外流，渣男卻稱「你不聽話不是嘛」、「一直不見，要處罰還頂嘴」、「從現在開始乖乖聽話我就讓他刪掉」，在芳芳的追問之下，渣男坦承確實將裸照外流給一名男子，並拒絕將裸照刪掉。

細讀對話內容可發現，渣男其實是不滿自己當初提分手時，芳芳直接「已讀不回」他，感覺自己過往芳芳來說可有可無，芳芳急忙向他解釋，並拜託渣男刪掉裸照，但他卻稱「欺騙感情就必須付出代價」，芳芳揚言提告他也沒在怕，還說「我是不介意傳給其他朋友，我多留幾份備份」威脅芳芳。

消息曝光後網友一面倒力勸「對這種人用這手段威脅就是笑你不敢告，讓他知道妳不是好欺負的」、「看完對話內容，我他喵的拳頭硬了」、「外流擴大到不可收拾的地步不是一樣會讓家人知道嗎？」、「要告他。不然會有更多的女生受害」、「這個對話他已經間接承認他有外流你的照片了，趕快截圖備份，以免他收回訊息」。

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