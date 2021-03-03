博弈大亨關4月再續押！獄中籌1.5億贖13名車　涉賭+洗海撈594億　

▲新力旺集團總裁莊周文涉洗錢、賭博等罪，法官裁定羈押。（圖／資料照／翻攝新力旺控股官網）

記者白珈陽／台中報導

涉嫌大型賭博、洗錢的「新力旺集團」總裁、號稱百億大亨的莊周文去年落網，遭法院裁定羈押4個月後，台中地檢署3日偵結，認定莊周文涉嫌賭博、洗錢等罪，不法牟利逼近595億元，移審台中地方法院，案經合議庭審理，法官認為此案仍有共犯在逃，莊有逃亡、串滅證之虞，同日下午5時許裁定羈押。

起訴書指出，莊周文經營GPK線上博奕平台，將線上博奕業務進行垂直及平行整合，以公司組織分別成立處理賭博網路平台等多個部門，總計成立12間公司，各分別負責測試網路遊戲穩定度、線上博弈網站之美編設計及對外招攬博奕系統供應商及線上博弈業者加入「GPK線上博弈平台」，至檢察官查獲為止總計招攬532家線上博奕站主及54家博弈系統供應商。

檢察官查到莊周文將台中西屯區華美西街一個處所作為線上博奕之洗錢機房，成員分三班制，24小時因應賭客需求，自103年間迄今總計經手賭金約1232億5914萬5310元。

莊周文所屬的新力旺集團將經營線上博奕平台之不法所得，透過地下匯兌分批匯入台灣，由不知情之財會人員開立虛偽的二聯式發票進入公司帳目，除供作新力旺集團員工薪資及營運所需費用外，尚供作被告莊周文及妻子、還有其他高階幹部購買遊艇、超跑、骨董及不動產。統計莊周文犯罪所得總計594億9355萬1920元，另外還涉及逃漏個人綜合所得稅額2億666萬1105元。

此外，莊周文及其他高階幹部獲悉新力旺集團遭檢警查緝後，立即逃亡並出售名下的超跑及不動產，經本署檢察官獲悉後，總計追回2億5460萬元的售地所得及13輛超跑，其中赫見價值7000萬元的麥拉倫McLAREN SENNA。不過，莊周文愛車成癡，經與檢調協調，莊請朋友籌措1.5億元，將13輛超跑全部贖回。

全案檢方今日依組織犯罪、賭博等罪嫌起訴莊周文等32人及12公司法人，去年搜索時有5名共犯遭羈押，但在今年初已陸續獲得交保；案經今日台中地院審理，法官依莊有逃亡、串滅證之虞，於下午5時許裁定羈押。

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