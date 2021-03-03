寧坐牢也不願13輛超跑名車被拍賣　博弈大亨獄中籌1.5億全部贖回

▲新力旺集團總裁莊周文捨不得愛車遭扣押，火速籌1.5億元贖車。（圖／資料照片）



記者白珈陽、游瓊華／台中報導

涉嫌大型賭博、洗錢的「新力旺集團」總裁、號稱百億大亨的莊周文去年落網，遭法院裁定羈押4個月後，台中地檢署今天偵結，認定莊周文涉嫌賭博、洗錢等罪，不法牟利逼近595億元，還拿來買豪宅、超跑、骨董，今天偵結起訴。但莊周文不捨愛車被扣、恐遭法拍，請朋友在去年底、今年初，花約3個月時間，籌出1億5000萬元擔保金贖車，檢方也撤銷扣押。

檢警總共扣押7000萬麥拉倫McLAREN SENNA以及藍寶堅尼LP610、賓利GT、法拉利458、瑪莎拉GTS以及勞斯萊斯等車共13輛車，少部分屬於集團成員所有，其餘都屬莊周文及妻子名下。據了解，檢察官曾問莊周文要贖哪幾台車，但莊周文捨不得遭法拍，豪氣地說13輛車通通都要贖。

起訴書中提到，莊周文及其他高階幹部去年收到新力旺集團遭鎖定消息，立即逃亡並出售名下之超跑及不動產，檢察官啟動專案行動，總計追回8億5460萬元之售地所得及13輛超跑，此外並扣得41筆不動產、台幣2億5737萬5144元及美金265萬3641元。

▲寧可自己坐牢不願麥拉倫被扣，百億總裁莊周文3個月籌1.5億贖車。（圖／資料照片）

