台中密室絕殺！角頭被砍4刀「年初二成忌日」　10護法竟照打麻將

▲私人招待所所在樓層窗戶貼滿黑色隔熱紙。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中市南屯區益豐路一處私人招待所大年初二清晨爆發血案，46歲的陳姓角頭遭到綽號「阿隆」（約30歲）的仇家撂來20多人並帶往休息室刺殺，現場還有10名小弟在旁邊大廳打麻將，但過程中卻無人察覺異狀，直到樓上鄰居覺得太吵、下樓查看時，阿隆等人以為是陳男人馬前來救駕，嚇得緊急朝著天花板鳴槍嚇阻，整起「密室殺人案」才因此曝光。

警方調查，46歲的死者陳男是地方角頭，有詐欺、賭博、妨害自由、恐嚇等前科；大年初二清晨，陳男與一夥小弟聚集在益豐路一棟大樓5樓的私人招待所泡茶、打麻將；清晨5時，先前曾與陳男有過糾紛的男子阿隆掌握了陳男行蹤，帶著20餘人走進招待所，先表明來意是「拜年賀春酒」，隨後旋即點名要找陳男，當時陳正與友人在大廳聊天，現場還有許多小弟圍成好幾桌在打麻將，眾人第一時間還以為是熟識老友拜年，因此並不以為意。

阿隆等人躲過小弟後，即要求陳男到大廳旁另處密閉的休息室談判，陳男單刀赴會，在房間內與阿隆等人發生衝突，20多人隨即圍上，混亂中陳男遭人猛刺4刀，左肩、左手背、後背、胸口各中1刀，當場臟器外露、失去呼吸心跳。

在老大遭刺殺的當下，外頭打麻將的10名小弟仍無察覺，還是樓上鄰居清晨6時許聽聞騷動、下樓查看時，阿隆等人以為是陳男人馬前來助陣、救駕，嚇得掏出道具槍朝著天花板連開3槍嚇阻；小弟們直到聽聞槍響、見到阿隆等人走出休息室後，這才驚覺「大仔」恐已遭遇不測，但因見對方手中持槍，因此現場眾人並未有動作，只好眼睜睜看著阿隆等人離開現場。

警方初步了解，阿隆與陳姓角頭先前疑似有賭博糾紛，且阿隆一進招待所後即點名要找陳男，針對性意味相當濃厚，事發後現場並無打鬥痕跡，現金也無短少，研判應是仇殺可能性較高，目前已經掌握涉案人等車牌號碼，正調閱監視器畫面進一步緝凶中。

▼警方在現場拉起封鎖線調查。（圖／記者游瓊華翻攝）