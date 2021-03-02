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社會 社會焦點 保障人權

萬華賭場遭查獲竟改名擴大營業　76賭客驚見拐杖伯「拚輸贏」

記者黃宥寧、張君豪／台北報導

台北市萬華分局日前持搜索票到漢口街二段一處麻將協會執行搜索，當場查獲掛羊頭罵狗肉的麻將賭場。現場僅有2名員工，賭客卻達76人，查獲人數創下近年來最多賭客的賭場紀錄，甚至需調動多部大型警備車才能協助載送人犯；現場也查扣抽頭金3萬700元、賭資15萬8,300元，點數卡8020點，全案依賭博罪嫌報請台北地方檢察署偵辦。

▲▼萬華分局持搜索票到萬華區漢口街二段一處麻將協會執行搜索。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲萬華分局持搜索票到萬華區漢口街二段一處麻將協會執行搜索，查獲賭客最多紀錄。（圖／記者黃宥寧翻攝）

萬華警分局長期蒐證，發現該麻將賭場原名為「XX棋牌社」於2018年7月遭查獲，並遭台北地方檢察署起訴、法院判決在案，沒想到業者為逃避警方查緝，遂變更市招名稱為「XX健康麻將協會」重操舊業，以為神不知鬼不覺，甚至對警方執行臨檢視若無睹，更利用防空地下避難場所擴大營業。

萬華分局於2月25日晚間7時許，持搜索票前往漢口街二段一處麻將協會執行搜索，當場查獲麻將賭博情事，現場計有賭場員工2名、賭客76名，查獲人數創下近年來最多賭客之賭場紀錄，甚至需調動多部大型警備車協助載送人犯。

▲萬華分局查獲近年來賭客最多的賭場，眾多賭客裡更驚見一名阿伯就算拄拐杖也要賭一把。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼ 萬華分局突破人數超多的賭場。（圖／記者黃宥寧翻攝）

現場查扣抽頭金3萬700元、賭資15萬8,300元，點數卡（籌碼）8020點（1點等值新臺幣1元）及麻將賭具等一批，全案依刑法賭博罪嫌報請北檢偵辦。但令人驚訝的是，遭查獲的賭客竟各種年齡層都有，包括年輕男女、拄著拐杖的阿伯。

經查「XX健康麻將協會」原名為「XX棋牌社」，領有台北市商業處准予登記函，核准營業項目為休閒活動場館業等，但台北商業處並未核准同意營業場所審查，該址於2018年7月起迄今遭萬華分局查獲5起、移送人數共計278人，賭場負責人明知不得營業，卻視法律無物，仍持續經營麻將賭場，警方除依刑法賭博罪移送外，另依「第三方警政」力量，聯合台北市政府相關局處以行政措施杜絕非法；警方也將持續掃蕩職業賭場，呼籲業者及賭客勿心存僥倖、以身試法。

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