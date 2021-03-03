國民黨3點打臉陳亭妃：金鑽鳳梨是「綠營里長夫人」6年前外流大陸





▲國民黨臉書駁斥陳亭妃指控。（圖／翻攝自國民黨臉書）



記者羅婉庭／台北報導

中國大陸阻擋台灣鳳梨進口，民進黨立委陳亭妃將矛頭指向馬政府，稱馬時期將農業技術外流至大陸。對此，國民黨3日表示，金鑽鳳梨技術是2015年時一位民進黨籍里長的夫人帶到海南省，打臉陳亭妃。

面對陳亭妃的指控，國民黨於臉書晚間發文表示，鳳梨卡關的消息一出，國民黨想的是如何刺激內銷、協助果農減少衝擊，反觀民進黨，第一時間先把責任推給前朝和在野黨，民進黨陳亭妃甚至稱是國民黨執政時期把農業技術外移到中國大陸。國民黨直批，毫無證據的栽贓抹黑，對果農、對台灣農業發展而言，一點實際幫助都沒有。

國民黨表示，自從台灣加入WTO之後，兩岸就持續開放農產品進出口，農業合作也越來越頻繁，2005年陸委會報告指出，台灣的種苗與品種技術流入中國大陸，而當時的農委會也坦承，民間自行開發的技術外流，政府很難管控。2005年還是陳水扁前總統執政時期，如果要推諉前朝，「那外界不得不問當時的民進黨政府做了什麼？」農技外移民進黨難辭其咎。

國民黨指出，相反的，馬政府時期採取實際作為，保護台灣農技。對於台灣農業技術的境外授權，馬政府設置了實際管理規範，2011年農委會設置了農業智慧財產權審議會，建立赴對岸農業技術管理機制，確保只有經過農委會許可的技術，才能夠視個案予以境外授權。另外，馬政府與陸方簽署「海峽兩岸智慧財產權保護合作協議」，也讓台灣農產品的專利、商標和品種權，在中國大陸擁有足夠保障。

國民黨批評，就在陳亭妃罵完國民黨之後，立刻被網友起底，發現現在中國大陸之所以擁有金鑽鳳梨的種植技術，是民進黨籍蔡旭升里長的配偶周才娜，在2015年為了創業，於是把金鑽鳳梨的種植方式帶到海南省。國民黨也表示，他們無意在複雜的農業問題上抓戰犯，但是陳亭妃在推卸責任之前，「還是先做好查證，免得每次都在事後慘遭打臉」。

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