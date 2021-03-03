推「台灣鳳梨+美國雞肉」絕佳風味　AIT比喻：能帶出美台最好的一面

▲AIT推薦用台灣鳳梨、翠玉苦瓜及美國雞肉，煮出一鍋美味的鳳梨苦瓜雞湯。（圖／翻攝自Facebook／美國在台協會 AIT）

記者蘇晏男／台北報導

中國3月起禁止台灣鳳梨進口，蔡政府帶頭發起「持鳳梨，挺農民」行動，連美國在台協會（AIT）也加入響應。AIT 3日以食譜方向出發，推薦用台灣鳳梨、翠玉苦瓜，以及美國雞肉，煮一鍋美味的鳳梨苦瓜雞湯。

AIT 3日在臉書以「『美』味在台灣：美台食材天生一對之鳳梨特別版」為題寫道，最好的朋友，能把對方最好的一面帶出來，就像美台真摯的友誼一樣，美國食材搭配台菜靈魂，更能併發絕佳好風味。

AIT 表示，「我們都知道台灣生產的鳳梨特別香、特別甜，誰會不想吃台灣鳳梨！」 鳳梨除了單吃好吃，也可以變成一道道健康美味的料理，鹹的甜的蒸煮炒炸、西式或亞洲風都很可以，「台灣鳳梨永遠不會讓你失望！今晚想來點鳳梨苦瓜雞湯嗎？」

另外，對於鳳梨的食譜，日本台灣交流協會2日也透露，本協會收到台南朋友送的好幾箱關廟鳳梨，官邸大廚為了讓客人享用更多樣化的鳳梨料理，正在嘗試開發各種新菜單，最近的新作是鳳梨雪酪與鳳梨戚風蛋糕。

▼日本台灣交流協會廚師用台灣關廟鳳梨製作出鳳梨雪酪與鳳梨戚風蛋糕。（圖／翻攝自Facebook／日本台灣交流協會）