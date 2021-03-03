立陶宛擬在台設代表處　外交部：我方秉持歡迎立場

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

立陶宛國會外交委員會2月通過脫離由北京主導的「17+1」合作機制，而外交委員會主席帕維里奧尼斯（Žygimantas Pavilionis）表示，立陶宛正計劃與台灣擴展關係和成立經濟代表處。對此，外交部發言人歐江安3日表示，目前並沒有進一步訊息可以分享。

不過歐江安強調，台灣向來秉持開放的態度與世界各國交朋友，樂願與各方建立良好互動與友好往來，對於任何有助於深化台灣與立陶宛友好關係的構想，我方均秉持歡迎的立場。

另外，有關立陶宛是否考慮脫離中國與中東歐17國的「17+1」合作機制，以深化對台關係，歐江安指出，外交部對立陶宛的外交決策沒有評論。

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