美國議員提案「台美恢復邦交」　外交部：友台具體行動展現

▲外交部發言人歐江安。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

針對美國眾議員提出決議案，呼籲美國、台灣恢復邦交，並終結「一中政策」，也要求美方支持台灣國際參與，啟動台美洽簽自由貿易協定。對此，外交部2日表示，感謝美國眾議員提出的共同決議案，以及採取多項友台作為，這些具體行動展現，對台美友好關係是強勁的支持。

外交部發言人歐江安稍早表示，美國拜登政府上台後，參眾兩院持續有跨黨派議員公開力挺台灣，支持台灣參與國際組織、國際事務與深化台美關係等，而行政部門與國會也都強調，對台灣承諾是堅若磐石。

另外，有關美國貿易代表署（USTR）公布拜登政府2021年的貿易談判議程年度報告，指出台灣在美國農產品的限制，並非基於科學一事。外交部表示，我方充分理解美方立場，與其相關單位都非常友好，溝通管道暢通，會持續透過各種管道與美方溝通。

歐江安表示，外交部配合主政單位行政院經貿談判辦公室、經濟部、農委會等指示，妥善處理台美雙方關切的議題，進一步深化台美貿易往來與合作。

歐江安表示，總統蔡英文在去年宣布放寬美豬、美牛進口政策，是在確保我國民眾食品健康前提下，做出符合國際標準的決定，而今年開放之後，不僅政府會強化相關檢疫查核，也會藉由清楚標示讓民眾可以自由選擇。