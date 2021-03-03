台灣首批11.7萬劑AZ疫苗終於抵台　林佳龍曝光背後運送SOP

▲首批11.7萬劑AZ疫苗今抵台。（圖／交通部提供）

記者賴文萱／台北報導

台灣首批AZ疫苗11.7萬劑，今（3）日上午10點21分由大韓航空KE691班機運抵桃園機場。交通部長林佳龍表示，交通部上下配合衛福部疾管署將疫苗運送作業規劃得宜，感謝交通防疫國家隊，讓疫苗快速安全地運送至我國各地區。

中央流行疫情指揮中心購得11.7萬劑牛津（AZ）疫苗，上午10時25分搭乘大韓航空運抵台灣桃園機場，目前完成通關程序後，運送至指定冷儲物流中心。

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▲台灣首批AZ疫苗11.7萬劑，今上午10點21分由大韓航空KE691班機運抵桃園機場。（圖／交通部提供）

林佳龍指出，為確保疫苗運送冷鏈不斷鏈，交通部去年底邀集國籍航空、民航局、桃機公司就空運疫苗進行演練整備。由於疫苗需低溫控制保存，甚至有的疫苗需於機艙內乾冰保持-70度C低溫，民航局先前已經針對航空公司的作業規範進行檢視修訂。

▲首批11.7萬劑AZ疫苗今抵台。（圖／交通部提供）

另外，航空公司也允諾提供優先載運疫苗艙位及最後上機、最先下貨等必要協助；航管單位則針對台北飛航情報區內載運疫苗的航空器，必要時提供優先次序，以利儘速送達。機場作業單位整備地面作業流程，配合安排特定停機坪，迅速卸貨。

林佳龍表示，感謝交通部上下配合衛福部疾管署將疫苗運送作業規劃得宜，讓疫苗快速安全地運送至我國各地區。當然，還有持續落實大眾運輸防疫作業的每位夥伴，交通防疫國家隊，有你/妳們真好！

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