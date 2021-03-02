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法國轉向放寬AZ疫苗限制　「65歲以上長者」今後亦可接種

▲▼英國,新冠肺炎,新型冠狀病毒,疫苗,COVID-19。（圖／路透）

▲新冠疫苗施打日漸普及，對高危長者重要性高（圖／路透）

實習記者徐于文／綜合報導

新冠疫苗持續在各國發放施打，而其中藥廠阿斯利康和牛津大學共同研發的疫苗AstraZeneca Vaccine（簡稱AZ疫苗）雖然數量較多，卻受到不同國家對於效力和副作用的質疑。因此在眾多歐洲國家中，僅英國開放廣泛接種。法國政府則於1日修正先前保守立場，放行65歲以上長者施打AZ疫苗。

AZ疫苗於一月底通過歐盟審核時，法國政府對外宣布，由於安全考量，該疫苗僅開放65歲以下且有長期健康狀況者施打。截至二月底，法國政府和衛生局在超過170萬劑的AZ疫苗中，僅施打不到30萬劑，顯示國家對此疫苗持續抱有憂慮。但由於疫情持續在全國蔓延，各地政府正重新評估是否重啟封城警報，疫苗的需求也日漸嚴峻。

經過逾一個月的觀察，法國衛生部部長韋朗 （Olivier Véran）宣布，「任何超過50歲並且有長期健康狀況的民眾皆可施打AZ疫苗，包括65到74歲的長者」。法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）同樣改變疫苗對65歲以上長者「幾乎無效」的說法，鼓勵民眾勇於接種，確保自身安全。然而，德國與加拿大等國都仍在評估此疫苗的效力，持續建議65以上長者不應施打。

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