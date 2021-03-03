「雙獅地球牌」高純度海洛因磚走私入台！11塊市值超過2千萬

▲刑事局中打破獲毒品案，起獲11塊、重量共逾4公斤的海洛因磚。（圖／記者白珈陽翻攝）

記者白珈陽／台中報導

刑事局中部打擊犯罪中心於春節前接獲情資，有毒梟將知名的雙獅地球牌海洛因磚走私入境國內，試圖在春節期間密集發貨，中打因此展開蒐證跟監，並於2月22日高雄市橋頭區，當場逮獲正在交易的孟姓男子等3人，查扣11塊、重量逾4公斤的海洛因磚、少量K他命、毒咖啡包等贓證物，初估市價超過2000萬，警方訊後依毒品罪移送後，孟遭聲押獲准。

據查，雙獅地球牌海洛因磚係來自東南亞金三角地區，商標為2隻獅子前爪伏在地球上，標榜高純度，有品質保證，是毒犯眼中的逸品，傳由緬甸毒王昆沙所創立。

刑事局中打第四隊表示，春節前接獲情資，有毒販於春節前將一批海洛因磚走私入境，並試圖趁春節期間在國內大量販售，經報請台灣橋頭地方檢察署指揮偵辦後，隨即與台中和平警分局及高雄湖內警分局等單位，組成專案小組共同偵辦。

專案小組多日跟監，於上月22日在橋頭區的一處三合院，趁孟姓（26歲）、薛姓（41歲）、林姓（43歲）男子等3人進行毒品交易時，出手將3人逮捕，並於薛男駕駛的BMW後車箱查獲海洛因磚11塊（4181.96公克）、愷他命1包（36.24公克）、毒咖啡包2大袋(1995 公克)、果汁機、電子秤、夾鏈袋等贓證物，初估市價超過2000萬元。

▲專案小組在薛男駕駛的BMW後車箱起出贓證物。（圖／記者白珈陽翻攝）

▲專案小組將孟男等3人逮捕到案。（圖／記者白珈陽翻攝）

全案將孟姓男子等3人依毒品罪移送橋頭地檢署後，檢方聲押孟姓男子獲准，而薛男以8萬元交保，林男請回。

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