等紅燈暴衝1死3傷！台中男載嫂嫂逆向　害她「噴飛前座」送死

▲等紅燈突被衝撞！3車1死3傷。（圖／記者游瓊華攝）

記者許力方、游瓊華／台中報導

台中市北屯區2日發生一起死亡車禍，58歲林姓男子開著載著嫂嫂要到醫院，探視住院的哥哥，返家路程上，卻在路口處突逆向近百公尺，衝撞等紅燈的2輛車，害後座的林姓嫂嫂當場噴飛到前座，頭部重創，送醫急救1小時後傷重宣告不治。

事發於2日上午10時許獲報，北屯路景閒路、軍功路一段口發生車禍，到場時發現休旅車與轎車、貨車3車撞成一團，尤其夾在中間的休旅車幾乎以成廢鐵，車頭、尾全毀破碎，地上殘骸四散，血跡斑斑，畫面觸目驚心。緊急救出車內2人，林女當場沒有呼吸心跳，林男更是滿臉是血，已失去知覺，休旅車67歲徐姓駕駛輕傷，自行下車，3人分別送往台中慈濟醫院、中國醫藥大學附設醫院救治，巴姓駕駛則自行就醫。

林男當天上午駕駛自小客車，載著59歲林姓嫂嫂要去醫院探視哥哥，結果回程路上，行經景賢路、軍功路一段路口時，一路高速逆向超車70公尺，差點對撞公車，趕緊拉回後，幾乎沒有煞車，狠很撞上停等紅燈的貨車和休旅車，再自撞路樹才停下，巨大撞擊力甚至讓原本在後座的嫂嫂飛到前座，頭部重擊冷氣口，當場沒了呼吸，住院的哥哥接到電話才得知噩耗，痛失妻子。

警方初步調查，林男疑似閃車進來，可能碰到了停等紅燈的休旅車，才又碰到前方的貨車。監視器畫面顯示，當時紅燈亮了，貨車、休旅車依序煞車停在路口等待，「我停紅綠燈已經停了一陣子，突然就被撞了…」44歲巴姓貨車駕駛感到莫名奇妙，突然就看到一輛轎車從後撞上，附近目擊民眾聽到巨響衝出來看，直指當時林男「好像沒踩煞車，很大力撞下去，撞倒那台（休旅車），再撞到貨車。」

慈濟醫院指出，林女上午到院時已無呼吸心跳，經搶救1個多小時，並未恢復生命徵象，宣告不治。林男到院時胸痛、呼吸喘、衰竭，出現嚴重氣胸，經手術搶救，生命徵象趨於穩定，但目前尚未脫離險境，在加護病房觀察，因他也重傷入院，車禍原因仍待警方後續調查釐清。

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