台灣鳳梨吃起來！台中產銷不受影響　盧秀燕：不分縣市力挺農民

▲全台瘋台灣鳳梨，台中市長盧秀燕也表示，不分縣市力挺農民。（圖／記者游瓊華攝）



記者游瓊華／台中報導

中國大陸對台下鳳梨禁令，台中市長盧秀燕今天在市政會議上宣示，「不分縣市協助農民」。盧市長指出，台中鳳梨產季落在5至8月左右，以內銷為主，價量尚未受影響；對於南部地區鳳梨產季多在3、4月，她私底下已跟其它縣市長聯絡，允諾伸出援手、全力協助。

盧秀燕說，台中主要種植土鳳梨，多種植於霧峰、沙鹿及清水等地區，短時間價量方面暫無受影響，且台中市鳳梨主要以內銷為主，市府仍在觀察當中。盧秀燕也舉例，先前台東縣長饒慶鈴提及台東鳳梨釋迦受疫情影響外銷，希望大家幫忙協助，原希望台中市協助行銷3000多公斤左右，但台中市一舉賣破5萬公斤，大力支持農產品，若各縣市需要幫忙的話，台中市都會伸出援手、一同關心。

農業局表示，台中的鳳梨產地在霧峰、沙鹿及清水一帶，產期約在5至8月左右才到，耕作面積約152公頃，年產量6700噸，產量並不算多，過去以來，主要都是內銷為主，目前尚沒有影響，未來也會加強促銷。

此外，針對上週市府捷運故障審查委員會召開第5次審查會，盧秀燕表示，台北捷運工程局先前已將多達600頁的報告送到委員會審查，委員費6小時進行馬拉松審查，對於小部分問題要求北捷局再釐清、再回覆，預計本周將再召開會議，她也向外界透露，捷運通車「Coming Soon！」。

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