市價逾30億！漁船南海走私「海洛因磚126kg」　屏檢起訴6嫌

▲屏東地檢署今年8月緝獲海洛因磚126公斤，市值超過新台幣30億元。（圖／屏東地檢署提供）

文／中央社

屏東地檢署10日宣布破獲重大毒梟運輸海洛因磚324塊（共重約126.435公斤）案，市價超過新台幣30億元，成功阻斷南海毒品輸入台灣通路。這是繼今年8月間，屏檢指揮司法警察機關破獲國內緝毒史上最大宗運輸毒品海洛因磚384.5公斤（共1020塊）及安非他命610公斤、共約1公噸走私案，提起公訴後，再次指揮司法警察機關緝獲重大毒梟運輸海洛因磚案。

▲▼屏檢接獲情資後，與海巡及警方歷經4個餘月偵查情蒐，7月23日晚上11時許登船逮人。（圖／屏東地檢署提供）

屏檢召開記者會表示，今年3月間接獲海巡署高雄查緝隊與警政署刑事警察局情資，指稱有運毒集團涉嫌利用漁船走私毒品，檢察官指揮海巡及警方等機關歷經4個餘月偵查情蒐。 檢方研判運毒時機成熟，7月23日晚上11時許，販毒漁船億豐滿號自恆春後壁湖漁港出海，24日凌晨2時緝毒人員在恆春外海登上漁船臨檢，並押返位於後壁湖執行搜索。

緝毒人員利用緝毒犬及潛水人員潛入海底搜尋，當場在漁船後方漁艙起獲查扣第一級毒品海洛因共5大包，毛重約126.435公斤（共324塊），並逮捕船長林澤富等5人。

負責指揮的檢察官鍾佩宇表示，這批毒品在緬甸山區以麻袋做成的背包簡易包裝後由人力背下山，再由軍隊護送到越南港口出海，億豐滿前往南海附近海域接駁毒品。檢方向上溯源，於8月逮捕負責媒介毒品貨源的溫俊龍等3人及尋找交通運輸的王姓男子等2人，檢方表示，全案第一波起訴林澤富、溫俊龍等6人，有3人在押。

檢察長黃謀信表示，這批毒品市值超過30億元，能 夠破案等於阻斷南海毒品入台通路，屏檢近年能夠破獲大量毒品，主要是整合海巡及警方區域聯防，並在起訴後才對外召開記者會公布，以便能守密向上溯源，一舉擒首。

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▲屏檢緝獲海洛因磚126公斤。（圖／屏東地檢署提供）