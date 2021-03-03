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救鳳梨不能只靠愛國　民眾黨批政府：除了呼籲大家吃還做了什麼？

▲▼民眾黨「拒絕中國經貿打壓 台灣建立貿易自主性」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民眾黨「拒絕中國經貿打壓 台灣建立貿易自主性」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

中國3月起暫停進口台灣鳳梨，重創台灣農民。民眾黨立法院黨團3日召開記者會，譴責中國將經貿當作武器不合常理，應給台灣農民一個穩定信任的貿易環境。同時也呼籲蔡英文政府應分攤市場風險，別把鳳梨「放在同個籃子」，拒絕高度仰賴單一市場，才能擺脫中國以商逼政。此外，籲速籌組「國際貿易訴訟團隊」，藉由WTO爭端解決機制，提起糾紛仲裁請求。

民眾黨上午召開「拒絕中國經貿打壓 台灣應建立貿易自主性」記者會，黨團總召邱臣遠、副總召高虹安、幹事長蔡壁如、立委賴香伶及張其祿，以及民眾黨高雄三民服務處主任李佳玲、左楠服務處主任莊貽量皆出席。

邱臣遠表示，去年我國出口到中國的鳳梨，檢疫合格率高達99.79%，這次中國單方面表示，因截獲檢疫性有害生物而停止進口，明顯並非只是貿易考量；邱指出，農產品過度依賴中國大陸市場是不爭的事實，突顯蔡政府在兩岸農產品進出口調控上成效不佳，以及制定風險管控預警機制上顯有失當。

「蔡政府除了呼籲大家吃鳳梨外，還做了什麼？不能只治標，更要治本。」邱臣遠說，台灣出口鳳梨高度仰賴中國市場，突顯執政黨在兩岸進出口的風險調控不佳，新南向推了6年左右，更要拓展多元外銷，力求分散風險，別仰賴單一市場。

高虹安則說，這次的鳳梨風暴，藍綠兩大黨都應好好反省，為何農民的利益一再被政治操作？面對中國因素造成農產品產銷失衡，雖然政府在第一時間端出補助政策止血，但這並非根除問題的解方。

高虹安指出，民進黨執政5年後出口大陸市場的鳳梨仍佔總出口量的9成，南向、西進、中東等市場成果均乏善可陳。高強調，農民希望的是政府能協助提升農產品附加價值，建立台灣農產品核心價值，才有辦法面對層出不窮的政治局勢變化，提供產業最大的彈性與生存機會。

「政府應盡速落實分散多元經濟市場，台灣農業經濟必須脫離對中國的依賴，並加強銷往單價較高的日本等消費力較高的國家。」蔡壁如舉例，2019年銷往日本平均價格每公噸4.21萬元，就比中國的3.58萬元，高出18%。

蔡壁如也提到，國家治理不能只靠短期愛國運動的興奮劑，仰賴愛心爆發，終歸是短暫效應，仍得靠政府提出健全行銷制度。此外，金鑽鳳梨在清明節前後才是大出，政府、企業、民眾可採取預購的方式，讓農民安心度過難關。

賴香伶則說，蔡政府在2016年底，以農業行銷國家隊名義，由多個國營事業注資2.4億，成立「台灣國際農業開發股份有限公司」，但至今績效慘淡淪為農業界笑話。

賴香伶指出，如今中國暫停輸入台灣鳳梨，也不見應對手段，台農發董事長洪忠修是陳吉仲主委的學生，股權結構上又是政府主控，請農委會陳吉仲說明，台農發的存在價值與意義，不要一次危機就組建一個團隊。

張其祿認為，中國以商逼政，蔡政府口中的鳳梨國家隊，他真的很好奇到底是什麼？他認為，既然蔡總統都說這是不合理措施，如果兩岸協商機制無法解決，那就請盡速籌組國際貿易訴訟團隊，以不合理的技術性貿易障礙原則，利用WTO爭端解決機制，提起糾紛仲裁請求。

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