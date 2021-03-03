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垃圾車清潔員常被請喝過期咖啡　人妻揭真相！3千網友氣炸

記者黃翊婷／綜合報導

台灣最美的風景是人，但有時候也會出現假好心的人。一名人妻3日在臉書「爆怨公社」PO文聲稱，倒垃圾的時候聽到隨車的清潔人員在聊天，這才知道原來清潔人員經常會收到民眾贈送的過期飲料，讓她超級傻眼。

▲垃圾車(有碼)。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲原PO倒垃圾時聽到清潔人員在聊天。（示意圖／ETtoday資料照，與本文當事人無關，下同）

原PO提到，負責該區域的垃圾車隨車清潔人員是位很熱情的大姐，如果有遇到，就會互相關心一下，2日她去倒垃圾的時候，聽到大姐詢問回收車上的同事，「這個過期咖啡，你敢喝嗎？」於是好奇追問，「幹嘛要喝過期的啊？」

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大姐這才接著解釋，「很多人常常都拿過期的請我們喝，其實感覺很差。」意外得知這個消息的原PO相當驚訝，忍不住上網PO文替清潔人員抱不平，「幹嘛拿過期的東西請他們喝啦！他們也需要被尊重好嗎？」

▲即溶咖啡,提神。（圖／記者楊筱柔攝）

▲原PO意外得知有人會送過期咖啡給清潔人員。

沒想到這篇文章PO出不到一天，就引起超過3000名網友關注，大家都覺得這樣的行為很不可取，並留言表示，「我家附近有一個幫忙倒垃圾的弱勢阿姨，也是有人會拿過期食品給她吃，然後她吃到生病，都是里長幫忙送醫，很可憐」、「誇張，幹嘛假好心啊」、「真的很沒禮貌」、「過期的我會自己喝，要請人喝就要請正常的（飲料）」。

也有網友提醒，最好不要小看垃圾車的隨車清潔人員，現在環保局福利很好，很多人會去考，其中不乏大學、碩士畢業生，「考上正式清潔從業人員都有一定的水準，也不會亂喝人家給的飲料。如果真的收到別人的不懷好意，也是同事間笑笑、揶揄帶過就算了。」

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