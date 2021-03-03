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阿伯買豆漿「拿走整包塑膠袋」　嗆女員工：拿幾個會怎樣

記者黃翊婷／綜合報導

一名在豆漿店上班的女員工2日於臉書「爆怨2公社」PO文感嘆，近日有一名阿伯來買東西，會趁員工不注意時偷偷拿走整包塑膠袋，有一次當面提醒，竟然還被回嗆「拿幾個會怎樣」，接著直接拿走半包，讓她超傻眼。

奧客狂拿塑膠袋，網友力挺店員提告。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

▲原PO全文。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社，下同）

原PO表示，任職的豆漿店有兩種裝食物的塑膠袋，分別為6兩袋和半斤袋，因為作業關係，塑膠袋都是放在桌面，但沒有開放讓客人自取，最近一名阿伯來買東西，都會趁員工不注意的時候，直接把整包塑膠袋拿走，「我一開始想說算了，後來（阿伯）又陸續來了很多次。」

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原PO接著說，有一次實在忍不住了，於是當面出聲提醒，請阿伯不要再偷拿塑膠袋，沒想到竟然遭回嗆「拿幾個會怎樣」，下一秒阿伯就直接拿走半包，「請問遇到這種（人）大家有什麼建議嗎？就在監視器前面，這算偷嗎？其實一包袋子才20、30元，我賺他的也沒這麼多。」

其他網友看完文章，紛紛留言建議原PO硬起來，「貼單子，多拿取的袋子一個一塊」、「不問人就是偷，理直氣壯就是搶，就算是小東西，也不要縱容」、「跟他說店裡有錄影，再拿就交給警察處理」、「塑膠袋換位置，如果還是越界就報警，這種不要臉的人不用跟他客氣」。

▼網友力挺提告。

奧客狂拿塑膠袋，網友力挺店員提告。（圖／翻攝自Facebook／爆怨2公社）

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