2寶媽吃膩月子餐！訂外送見餐盒「手寫4字」被暖哭：特別感動

▲店家暖心打氣。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

記者曾筠淇／綜合報導

剛生產完的媽咪多會特別注意飲食，太油、太補都不能碰。一名女網友就發文表示，她日前透過熊貓外送向桃園某速食店訂餐，並註明「盡量不要有會退奶的蔬菜」；想不到拿到餐點後，讓她感動得哭了出來，因為對方居然在餐盒上替她加油打氣，讓她忍不住直呼，「我決定要吃半個月這家便當！」

這名女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，她剛生完小孩，已經吃了半個月的月子餐，實在覺得很膩，因此便決定訂外送；由於坐月子時必須格外注意飲食，因此原PO除了選擇能讓營養比較均衡的餐點，還在上頭特別註明「盡量不要有會退奶的蔬菜」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲原PO覺得超感動！（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

「我要抱怨一家店！在桃園楊梅某家素食店～」因為這家店讓原PO當場哭了出來。原PO表示，剛生完小孩的她除了要一打二，睡眠還很容易不足，「媽媽真的不容易」，而店家居然向她加油打氣，寫道「媽媽加油，素食均不含韭菜哦」，讓她特別感動。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言回應，「真的好窩心耶！媽媽加油，辛苦了」、「辛苦了！好貼心的店家」、「這家好讚喔，價格也佛心」、「當媽之後特別容易感動，我看了都覺得感動」、「看完真的心暖暖的」、「好暖喔！媽媽加油，一打二真的辛苦了」、「對方一定也是暖心媽媽來著，有洋蔥啊」。

▼便當要價75元。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）