明朝滅亡後「錦衣衛」都去哪了？百官聞之色變...連東廠、西廠都低頭

▲錦衣衛歷史共300年，輝煌時期人數曾達到了15萬之多。圖為明「出警入蹕圖」中的錦衣衛。（圖／翻攝百度百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

錦衣衛是是明朝所設的特務機構，直接聽命於皇帝，可以逮捕任何人，包括皇親國戚，並進行不公開的審訊，也有參與收集軍情、策反敵將的工作，輝煌時期錦衣衛的人數達到15萬之多，權力更是一度大到連東廠和西廠都要對其低頭，不過卻在明朝滅亡後幾乎都消失了，其中竟是因為「這個」原因。

根據《每日頭條》報導，明朝時，朱元璋設立的一個獨立部門並只為他1人效力，那就是令人聞風喪膽的錦衣衛，主要掌管皇帝儀仗和侍衛、幫皇帝收集情報、保護皇帝的安全以及緝拿犯人，而最主要目的就是為了管制朝廷中那些別有用心大臣們，因此錦衣衛在明朝的地位非常高，掌握了絕對的生殺大權，許多官員都相當懼怕他們，威信甚至還高於皇帝。

▲明太祖朱元璋設立了獨立部門「錦衣衛」。（圖／翻攝自維基百科）

眼見朝廷內的平衡關係逐漸失控，於是到了朱元璋晚期時便廢除了這個機構，不過他的兒子明成祖朱棣即位以後，很快的又重新恢復錦衣衛，並且得到空前的發展，到了嘉靖年間，錦衣衛的人數達到了15萬之多，權力大到連東廠和西廠都要對其低頭，導致之後的幾個朝代裡，被錦衣衛濫用私刑、冤假錯案的案件不計其數，直到明朝滅亡為止。

到了明朝末期，當李自成攻入北京後，許多錦衣衛都投降了，像是最後一位錦衣衛頭領洛養性就在投降後被命為天津總督，而許多跟著他投降的錦衣衛也被割去了官職。剩餘的錦衣衛則是獻身與敵軍拚戰到底，但無奈他們並不是專業的作戰部隊，最後隨著城破後都殉國了。

清廷入關後，收編了投降的錦衣衛，並繼續沿用這個官名，但取消了偵緝、監獄的職能，變成了皇帝的儀仗隊，清朝也建立了自己的內務管理機構宗人府和內務府。一年後，清廷將錦衣衛改名爲「鑾儀衛」，從此，在明朝存在了近300年的錦衣衛就從歷史的舞台中永遠消失了。