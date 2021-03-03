　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

明朝滅亡後「錦衣衛」都去哪了？百官聞之色變...連東廠、西廠都低頭

▲明「出警入蹕圖」中的錦衣衛。（圖／翻攝百度百科）

▲錦衣衛歷史共300年，輝煌時期人數曾達到了15萬之多。圖為明「出警入蹕圖」中的錦衣衛。（圖／翻攝百度百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

錦衣衛是是明朝所設的特務機構，直接聽命於皇帝，可以逮捕任何人，包括皇親國戚，並進行不公開的審訊，也有參與收集軍情、策反敵將的工作，輝煌時期錦衣衛的人數達到15萬之多，權力更是一度大到連東廠和西廠都要對其低頭，不過卻在明朝滅亡後幾乎都消失了，其中竟是因為「這個」原因。

根據《每日頭條》報導，明朝時，朱元璋設立的一個獨立部門並只為他1人效力，那就是令人聞風喪膽的錦衣衛，主要掌管皇帝儀仗和侍衛、幫皇帝收集情報、保護皇帝的安全以及緝拿犯人，而最主要目的就是為了管制朝廷中那些別有用心大臣們，因此錦衣衛在明朝的地位非常高，掌握了絕對的生殺大權，許多官員都相當懼怕他們，威信甚至還高於皇帝。

▲▼明太祖朱元璋設立了獨立部門「錦衣衛」。（圖／翻攝自維基百科）

▲明太祖朱元璋設立了獨立部門「錦衣衛」。（圖／翻攝自維基百科）

眼見朝廷內的平衡關係逐漸失控，於是到了朱元璋晚期時便廢除了這個機構，不過他的兒子明成祖朱棣即位以後，很快的又重新恢復錦衣衛，並且得到空前的發展，到了嘉靖年間，錦衣衛的人數達到了15萬之多，權力大到連東廠和西廠都要對其低頭，導致之後的幾個朝代裡，被錦衣衛濫用私刑、冤假錯案的案件不計其數，直到明朝滅亡為止。

到了明朝末期，當李自成攻入北京後，許多錦衣衛都投降了，像是最後一位錦衣衛頭領洛養性就在投降後被命為天津總督，而許多跟著他投降的錦衣衛也被割去了官職。剩餘的錦衣衛則是獻身與敵軍拚戰到底，但無奈他們並不是專業的作戰部隊，最後隨著城破後都殉國了。

清廷入關後，收編了投降的錦衣衛，並繼續沿用這個官名，但取消了偵緝、監獄的職能，變成了皇帝的儀仗隊，清朝也建立了自己的內務管理機構宗人府和內務府。一年後，清廷將錦衣衛改名爲「鑾儀衛」，從此，在明朝存在了近300年的錦衣衛就從歷史的舞台中永遠消失了。

ET快訊
快訊／罔腰慘了！衛生局認定「懷孕是造謠」　函送開罰
快訊／刑事局指紋專家驚爆持毒！網約炮有「糖果」當場被捕
台南爆凶殺案！　2男持鐵鎚「刀殺紅眼」1人身亡
認被江宏傑氣哭　福原愛「向閨蜜吐苦水」對話曝光
大變天時間點曝！「全台有雨」北部降7°C

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

明朝滅亡後「錦衣衛」都去哪了？百官聞之色變...連東廠、西廠都低頭

政協前提案　百度李彥宏：加快自動駕駛商用　開闢合法化路徑

表態「愛國者治港」　陸政協：完善特區選制是為確保一國兩制

外媒問7成美國人不滿中國　郭衛民：中國民眾國家滿意度很高

中興通訊跨足車用領域　成立汽車電子產品線

為挽回前女友蓋「浪漫情侶島」　他砸數十萬積蓄「換到一句話」

陸人大會議議程出爐！　未列香港、台灣相關議題

中國大推疫苗外交？　政協發言人郭衛民：說明安全性和有效性

陸全國政協會議10日閉幕　會期「6天半」再次因疫濃縮

床上想著前男友！綠帽男崩潰動手　反被女友揍到痛哭：我要死了

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

蕭敬騰恥度破表！穿黑魔女裝現身西門町　玖壹壹笑瘋：你節目好好玩XD

好心收留1個月...李嫌背叛擄富商　警圍捕連轟19槍！綁匪中彈身亡

BMW貴婦違停「腿夾反抗」警崩潰！最新側拍片大逆轉：嘴砲男最可惡

高雄仁武15cm雞肉串「只要10元」　老饕爆買一大袋：冷掉也好吃！

浴室「血流成河」暖哥貼心幫沖洗 弟興奮高歌！網讚媽：忍耐力超強

明朝滅亡後「錦衣衛」都去哪了？百官聞之色變...連東廠、西廠都低頭

政協前提案　百度李彥宏：加快自動駕駛商用　開闢合法化路徑

表態「愛國者治港」　陸政協：完善特區選制是為確保一國兩制

外媒問7成美國人不滿中國　郭衛民：中國民眾國家滿意度很高

中興通訊跨足車用領域　成立汽車電子產品線

為挽回前女友蓋「浪漫情侶島」　他砸數十萬積蓄「換到一句話」

陸人大會議議程出爐！　未列香港、台灣相關議題

中國大推疫苗外交？　政協發言人郭衛民：說明安全性和有效性

陸全國政協會議10日閉幕　會期「6天半」再次因疫濃縮

床上想著前男友！綠帽男崩潰動手　反被女友揍到痛哭：我要死了

日媒曝東奧謝絕海外觀眾進場　將和IOC商討月底前做最終決定

效法潘武雄高價值　唐肇廷追求關鍵一擊

辜仲諒首度表態爭取大巨蛋　不為個人為了台灣

快訊／罔腰慘了！高雄市衛生局認定「懷孕是造謠」　已函送開罰

微軟年度技術盛會Ignite線上登場　Mesh平台臨場感有如科幻片！

狗血劇下猛藥！離婚9年夫妻合演不倫片　前妻淡定：我先搭話

比特幣又衝上51000美元　花旗「轉折說」讓市場超樂觀

北一女要比上屆亞軍更進步　蔡佑蓮調整好「不會再當機」

先進設備配老舊晶片？毅力號「PowerPC 750」竟與23年前iMac同款

傑斯首度到亞洲打球看到李振昌好開心　與邦威預計下周實戰

高雄女監爆性侵案！監視器全程拍攝...遭辱數分鐘

大陸熱門新聞

53歲畫家迎娶21歲非洲辣妹！10年後現況曝光

結婚2年行房3次！29歲人妻疑尪和乾爹有一腿

禁銷售大陸晶片反制？陸網媒曝3真相

小皇帝發明風流箭　妃子喊：射我

婆婆下跪塞200萬！哭求媳婦：拜託和我兒子離婚

大陸封殺台鳳梨　香港攤販：台灣水果比較好吃

老翁倒地抽搐　路人「只拍慘狀」放他等死

才子皇帝狂生80子女

月薪2萬男愛上按摩店正妹！貸款130萬買課程

正妹護理師上吊悲訴性侵！為已婚副院長墮胎2次

女家教「課後輔導」孩子分數飆高　家長看監視器傻了

穿漢服登記結婚被拒！　陸網氣炸：西裝才是中華正統？

智障女孩嫁55歲大叔　婚禮痛哭…母竟超開心

即／香港首例　疑施打科興疫苗亡

更多熱門

相關新聞

驚見「1男7女合葬墓」　專家看後大喊：快挖！

驚見「1男7女合葬墓」　專家看後大喊：快挖！

古代皇室下葬時，都會帶著豐盛的陪葬品一起下葬，因此每當考古學家發現稀有的古墓時，都會感到相當興奮，希望能將墓中珍貴的文物挖掘出來保存。大陸湖北日前就發現了一座1男7女的合葬墓，經比對墓中的文物後發現，這座合葬墓就是明太祖朱元璋的24子郢靖王朱棟和其妃郭氏的合葬墓。

他被「活體割下3357片肉」：死時只剩骨頭

他被「活體割下3357片肉」：死時只剩骨頭

朱元璋陵墓「600年無人敢盜」！專家4原因解密

朱元璋陵墓「600年無人敢盜」！專家4原因解密

避邪上身！　古人斬首「午時三刻」

避邪上身！　古人斬首「午時三刻」

最醜皇帝像首度展出！故宮：全明星大集合

最醜皇帝像首度展出！故宮：全明星大集合

關鍵字：

明朝朱元璋錦衣衛

讀者迴響

熱門新聞

大學生「擠爆欄杆」集體墜樓7死　驚悚影片曝

快訊／日媒爆福原愛、江宏傑協議離婚！

福原愛爆「出軌過夜小王」全被拍！

爆江宏傑4年言語暴力罵妓女！福原愛崩潰認：精神狀況差

福原愛爆離婚旅館出軌　江宏傑回應了

翁立友雞排妹「真相片」遭兜售500萬！

《少林足球》大師兄74歲老態曝光　悼念吳孟達

媳婦不願守活寡...公公霸氣喊：我扛！

她背COACH包在台北大學散步　遭壯男「搶劫＋拖行」

趙駿亞施暴美法院判刑入獄16個月　恐怖情人起底

《天之驕女》片尾曲被譙難聽 主唱回應了

即／19槍轟爆嘉義綁匪　家屬見屍喊冤：被直接打死

BMW違停貴婦起底！陪酒當小三...人夫撒4千多萬包養

撒基努妻車內「被翻出保險套」！

趙駿亞爆施暴在美坐牢　公司看新聞才知

更多

最夯影音

更多
鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷

鍾漢良遇譚松韻就踢鐵板！　洞房夜要「體面」..結果不給親唷
女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

女友惡整穿火辣爆乳裝單獨出門！ 法國男友狂塞衣怒吼：只能給我看

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

警持槍圍捕影片曝！連轟20多槍 綁匪「美術館附近中彈」身亡

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

BMW違停陸配婦起底！陪酒當小三　人夫不付父喪葬費買4千萬車房給她

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

「圍棋女神」黑嘉嘉14秒床片曝光！　吻聲全被拍…掌鏡男命令：親我一下

熱門快報

過年吃喝玩樂最強指南

過年吃喝玩樂最強指南

一手掌握春節大小事：牛年開運法，走春必去景點，年後瘦身密技，通通在…

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

第二屆東森盃設計創意大賽

第二屆東森盃設計創意大賽

想賺獎金嗎？想秀一下自己的創意嗎？東森盃設計創意大賽190萬獎金等你來拿！

寵物雲毛毛商城優惠5折區

寵物雲毛毛商城優惠5折區

【限時5折】歡慶東森寵物雲毛毛商城正式開幕

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面