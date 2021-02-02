古代斬首為何選大白天？　原因讓人「毛骨悚然」

▲古人結婚大多是選擇晚上舉行。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

大陸中心／綜合報導

大陸古裝劇盛行多時，許多戲劇情節並非按照古代演出，都是虛構居多。比如，為何古人結婚都是選擇在晚上進行？另外，古代行刑不會在夜晚進行，都是選擇陽氣最重的「午時三刻」，相傳可以解陰避煞，就連歷代皇帝也深信不疑。

古人為何晚上結婚？

據大陸百度《歷史尋覓》文章報導稱，現代人結婚都是在白天，很多古代人結婚都會選擇在晚上舉行。如今的「結婚」在最開始的時候其實是「結昏」，原因有典故。

從歷史來看，追溯到母系氏族向父系氏族過渡時期。當時父系氏族的一方會趁著夜色去母系氏族的一方搶奪女子，回來後與之結合以完成延續後代的任務。時間久了以後，人們才在「昏」字左邊加了個女字旁，進而演變成了至今「結婚」二字。

古代官府為何被稱衙門？

過去，「衙門」這個詞並非是用來指代古代的官府，最開始稱「牙門」二字，主要被用來稱謂軍旅營門。因為那個時候的軍旅營門外，常常會被放上各種猛獸的牙齒來充當裝飾，目的是為了讓軍旅營門顯得更加威武莊嚴。

時間久了以後，一些官府也開始用猛獸們的牙齒來裝飾府門，於是人們便開始將官府稱為「牙門」。最後，「牙門」傳成「衙門」，成為古裝劇裡常見的場景。

▲古代錦衣衛、詔獄都隸屬皇帝親自掌控。（示意圖／翻攝自免費圖庫unsplash／Photo by Ye Jinghan on Unsplash）

古代錦衣衛工作「不被尊敬」

古代的錦衣衛給人印象，不是很正派，依照古裝劇演出，都是為某些黨派做些壞事。他們一天到晚最主要的工作，就是仗勢欺人。看誰不順眼了，就給其安上個罪名處置了。

實際上，錦衣衛不但管理嚴格，工作內容十分繁重。比如，錦衣衛要確保皇帝出巡時的安全，要負責替皇帝抓人和審人，或是對皇帝看不順眼的人執行酷刑等。看似手握大權，實際上卻拿著不算高的工資，還有很累很多的工作。

古代詔獄「皇帝掌握的牢籠」

「詔獄」具體是什麼樣的存在？詔獄確實是較為特殊的存在。它跟普通的古代監獄最大的不同之處，是由皇帝親自掌握的監獄，且監獄關押的可都是身份極其尊貴的犯人，比如皇親國戚了、皇帝曾經的重臣。

被關在這種監獄的人，被皇帝厭惡到了極致程度的時候，不需要接受法律規定的審訊，就能直接被下令處死。可怕程度不一般，相當於皇帝自己的看管的牢籠，將自己不喜歡的人，直接死罪。

▲古代行刑避免惹邪氣，選擇陽氣最盛之時執行。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

古代行刑必選「午時三刻」

有些古裝劇或電影演出夜晚解救犯人戲碼，實際上，古時候刑行的時間十分講究，幾乎不在晚上執行，必須等到白天「陽氣最盛」的午時三刻。主要原因是，上至皇帝下至百姓，都認為殺人屬於「陰事」。

若不在陽氣最重的時候處置犯人，那就很容易被陰間的一些鬼怪糾纏。就算順利將犯人處死，負責監斬犯人的官員也會招致來各種災禍。為了避免這種情況發生，古人便專門選在陽氣最盛的午時三刻來斬殺犯人，避免邪氣上身。