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朱元璋陵墓「600年無人敢盜」！專家「4原因」解密：進得去出不來

▲▼埋葬明太祖朱元璋的明孝陵至今600年因為「這個」導致無人敢挖。（圖／翻攝自百度百科）

▲朱元璋生前殘暴，死後連盜墓賊都懼怕他的威勢嗎？（圖／翻攝自百度百科）

實習記者閔文昱／綜合報導

明太祖朱元璋一生充滿傳奇色彩，出生貧農家庭的他幼時貧困，甚至還曾經剃髮出家四處流浪，之後隨著紅巾軍反抗元朝政權，並擊敗多方軍閥，統一多方勢力建立「大明」王朝，成為皇帝。照理來說皇帝的陵墓一定都是盜墓者覬覦的目標，不過朱元璋死後至今600年卻一直都沒有人去開挖他的陵墓，分析可能是這「4原因」導致無人敢盜。

▲▼埋葬明太祖朱元璋的明孝陵至今600年因為「這個」導致無人敢挖。（圖／翻攝自百度百科）

▲朱元璋在位31年，一生經歷大起大落，流傳許多耐人尋味的故事。（圖／翻攝自百度百科）

根據《每日頭條》報導，古代皇室貴族死後下葬時，一定都會有大量的陪葬品，因此皇帝的陵墓遭到盜掘的事件並不少見，不過朱元璋貴為皇帝卻一直沒人敢開挖他的陵墓，原因之一就是埋葬他的明孝陵為防止盜墓者所以設計了特殊的結構，墓穴內每條道路都成不規則狀，宛如一個大型迷宮一般，因此擅自闖入很可能就會出不來，最後受困在墓穴中。

▲▼埋葬明太祖朱元璋的明孝陵至今600年因為「這個」導致無人敢挖。（圖／翻攝自百度百科）

▲明孝陵內部宛如一座大型迷宮。（圖／翻攝自百度百科）

另外，朱元璋的歷史地位特殊，他不僅將元朝推翻建立了漢人社會，還將邊境的殘餘勢力給消滅掉了，在老百姓的眼中他宛如解放漢人的「救世主」一般，加上農民出身的身份，因此受到了許多民眾的愛戴，甚至到了清朝，為了推行滿漢相融的政策，還特地派人去把手朱元璋的陵墓，基於這些原因，盜墓者當然是也不敢貿然去侵犯。

▲▼埋葬明太祖朱元璋的明孝陵至今600年因為「這個」導致無人敢挖。（圖／翻攝自百度百科）

▲明孝陵是中國規模最大的帝王陵寢之一。（圖／翻攝自百度百科）

再來就是，明孝陵內部設置了周密的防盜措施，墓穴頂部有許多鵝卵石，若是有人闖入的話，鵝卵石就會從四面八方滾落下來，將洞填滿，盜墓賊不但無法進入，還有可能被鵝卵石砸死。相傳就連大名鼎鼎的盜墓賊孫殿英也因忌憚明孝陵內的各種機關，而選擇放棄。

▲▼埋葬明太祖朱元璋的明孝陵至今600年因為「這個」導致無人敢挖。（圖／翻攝自百度百科）

▲有考古人員在明孝陵頂部發現「流沙防盜法」的技術，防止盜墓者盜墓。（圖／翻攝自百度百科）

最後就是，明孝陵非常的堅固，當初在獨龍阜建設時是將整個陵墓橫向鑿入石頭山中，並從內部掏空大山建設玄宮，使得盜墓賊無法從頂部或下方打洞進入，貿然使用炸藥也很有可能會將陵墓一起炸毀，因此只能從唯一的墓道進入地宮。

▼明孝陵的位置就在一座非常堅固的石頭山之中。（圖／翻攝自百度百科）

▲▼埋葬明太祖朱元璋的明孝陵至今600年因為「這個」導致無人敢挖。（圖／翻攝自百度百科）

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