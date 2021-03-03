「所長殺手」私吞7萬！　又被爆記正妹車牌濫查百筆個資

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記者陳俊宏／綜合報導

彰化縣和美警分局和美派出所一名有「所長殺手」之稱的27歲邱姓員警，私吞民眾拾獲裝有7萬多元現金的皮夾，遭移送法辦；未料，他又被爆出用車牌狂查100多筆個資，疑似就是要找在路上看到的一名美女騎士，讓外界十分譁然。對此，和美分局長金秋華證實，邱員因違反調閱個資規定，被記1大過；但這100多筆個資中有女也有男，不解怎會有該種說法。

▼邱員被爆在路上發現一名美女騎士，就以車牌號碼狂查百餘筆個資。（示意圖／翻攝免費圖庫stocksnap）



據了解，邱員警專33期畢業，2018年調派到和美警分局，服務年資4年餘。回顧邱員私吞皮夾一案，白姓民眾2020年7月間在和美鎮一處路口撿到皮夾，隨即拿到和美派出所報案，由值班邱員受理。不料，邱員未依受理拾得物品規定辦理。

白姓民眾隔天再至該所請邱員開立收據。但邱員仍未依規定登入拾得物系統開立收據，反而自行製作收據交由白姓民眾，並將皮夾放置個人辦公桌抽屜內保管，未陳報及進行公告程序。

▼邱員私吞民眾拾獲的7萬多元現金被送辦。（示意圖／記者唐詠絮攝）



白姓民眾6個月後發覺有異，今年2月間洽詢該案後續辦理情形，一查才發現邱員未依規定受理。警方調查相關事證後，2月25日依侵占、偽造文書以及違反《貪污治罪條例》等罪嫌，將邱員移送彰化地檢署偵辦，並將他轉調警備隊。至於裝有7萬餘元現金的皮夾，則是於2月9日依拾得物系統規定開立收據交由白姓民眾，並進行公告程序。

未料，邱員的荒唐事還不只一樁。根據《自由時報》報導，高中就讀第一志願的他，從警後除了值勤常因態度問題，常遭民眾投訴外，還有「所長殺手」稱號；他去年疑似在路上發現一名美女騎士，就記下車牌號碼狂查百餘筆個資，事後被懲處，主管也因連坐罰挨罰。

對此，金秋華證實，邱員因違反調閱個資規定，被記1大過。至於外傳邱濫查個資是為了認識正妹騎士？他回應，這100多筆個資中有女也有男，不解怎會有該種說法。