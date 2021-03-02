民眾撿「裝7萬現金皮夾」送警局！27歲男警竟全部私吞…下場慘了

▲▼27歲邱姓員警受理民眾拾獲裝有7萬餘元現金的皮夾，竟侵吞款項。（報案示意圖／記者唐詠絮攝，下同）

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化一名白姓民眾撿到一個裝有7萬多元現金的皮夾，隨即到派出所報案，沒想到值班的27歲邱姓員警竟然沒有依相關規定辦理，還自行製作收據交給白，並將7萬元收到自己的辦公桌抽屜內。白姓民眾一查才發現邱姓員警根本沒有依法陳報，氣炸檢舉。邱警訊後被依侵占、偽造文書，以及違反《貪污治罪條例》等罪嫌移送彰化地檢署偵辦。

回顧整起事發經過，白姓民眾2020年7月間在和美鎮一處路口撿到皮夾一個，裏面裝有7萬多元的現金，隨即將皮夾拿到和美派出所報案，由值班邱姓警員受理，不料，邱員未依受理拾得物品規定辦理。

白姓民眾隔天再至該所請邱員開立收據，邱員仍未依規定登入拾得物系統開立收據，反而自行製作收據交由白姓民眾，並將皮夾放置邱員個人辦公桌抽屜內保管，未陳報及進行公告程序。

白姓民眾6個月後發覺有異，2月間洽詢該案後續辦理情形，一查才發現邱員未依規定受理。警方調查相關事證後，2月25日依侵占、偽造文書以及違反《貪污治罪條例》等罪嫌，將邱姓員警移送彰化地檢署偵辦。至於裝有7萬餘元現金的皮夾，則是於2月9日依拾得物系統規定開立收據交由白姓民眾，並進行公告程序。

據了解，該名邱姓員警今年27歲，為警專33期畢業，2018年調派到和美警分局，服務年資4年餘。