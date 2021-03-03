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社會 社會焦點 保障人權

高雄槍戰！惡匪卡彈「縮手重拉槍機」　2幹員還原19槍懸命瞬間

▲▼綁匪正面曝光。（圖／記者翁伊森翻攝、黃子倩攝）

▲李育儒犯下擄人勒贖案，昨上午遇警方攻堅，當街駁火反擊遭擊斃。（圖／記者翁伊森翻攝、黃子倩攝）

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄市鼓山區美術館旁、明誠四路昨（2日）上午傳出警匪槍戰，犯下嘉義擄人勒贖案的綁匪李育儒遭警方鎖定行蹤、發動攻堅圍捕，惟李嫌堅持拒捕，還掏出克拉克制式手槍試圖反擊，不料扣下板機後第一發子彈卡彈，李嫌趕緊重拉槍機嘗試排除並再度擊發，這時岡山分局2名幹員逮準空隙，命懸一線間果斷開火，分別連開8槍、11槍還擊，當場將李嫌擊斃。

警方初步調查，57歲的李育儒前科累累，前半生幾乎都在牢獄中度過；此次李嫌在今年1月下旬犯下嘉義擄人勒贖案，綁走柯姓富商並得手3000萬元贖款，也是因為李嫌在獄中結識柯男的結拜大哥，出獄後對方見他無處可去，便好心收留了李嫌1個月，也因此李才有機會知悉柯男身家、作息等，事後因缺錢吸食海洛因，將歪腦筋動到柯男身上，夥同女友等另外5人共同謀畫綁票案。

柯姓富商遭綁後，李嫌曾向他強調「我們只要錢，不會傷害你」，隨後開口要求5000萬元贖金；柯男家屬得知他遭綁後心急如焚，但因背景財力雄厚，與李嫌討價還價後，仍在短短1個半小時內籌出贖款3000萬元，並依約交付到李嫌指定地點，李得手後這才允諾放人；但柯姓富商重獲自由後，卻對外聲稱自己贖款僅付了300萬元，似乎是想低調、不願再針對此事多談。

▲▼高雄警方開槍現場影片曝。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方發現李嫌行蹤後一路尾隨，直到明誠四路時才發動攻堅圍捕。（圖／記者吳奕靖翻攝）

針對這起勒贖案，警方在掌握情資後立即著手偵辦，昨終於在高雄澄清湖附近發現李嫌身影，當時他還開著由贓款購得的白色BMW休旅車；而李嫌警覺性也相當高，似乎深知自己早已被鎖定，兜兜轉轉繞往明誠四路後，警方見機不可失，這才發動圍捕，由57名全副武裝幹員分3路包抄，持槍喝令李嫌「不要動！」

李當下坐在車內還未下車，見到大批警力圍捕仍無所懼，掏出預藏的克拉克制式手槍、搖下車窗後冷不防就是一槍，還試圖作困獸鬥；但李嫌擊出的這一發子彈卻碰巧卡彈，李發現後當機立斷重拉槍機，嘗試冷靜排除故障後再度開火。這時站在前方的2名幹員命懸一線，見有空隙立即分別連開8槍、11槍還擊，以強大火力展開壓制，當場擊斃李嫌。

▲▼高雄鼓山美術館旁槍戰。（圖／記者黃子倩攝）

▲▼高雄鼓山美術館旁槍戰。（圖／記者黃子倩攝）

▲李嫌先搖下車窗開槍，所幸卡彈，前方2名幹員見狀立即以強大火力還擊。（圖／記者黃子倩攝）

警方事後在現場蒐證，除了警方所擊發的19發彈殼外，還再李嫌車內尋獲一把已上膛的克拉克制式手槍、一枚底火有撞針敲擊痕跡的啞彈、以及彈匣與12發子彈，足見李嫌火力強大，倘若當時2名幹員未能及時以優勢火力反擊、錯失李嫌卡彈瞬間良機的話，後果恐怕不堪設想。另針對嘉義擄人勒贖案等6名嫌犯，目前除主嫌李育儒死亡外，已有4名共犯到案，僅剩李的女友仍在逃。

▼李嫌胸、腹中彈，滿身是血，當場就沒了呼吸心跳，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。（圖／民眾提供）

▲▼(血腥備存)高雄槍擊案主嫌中彈畫面。（圖／民眾提供）

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