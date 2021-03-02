3週生效！打1針即「大減80%住院風險」　英國點名「1疫苗」更好

▲英國為老人接種疫苗的決定似乎已見成效，研究顯示，人們只要在接種首劑疫苗後，住院風險就會大減80%。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

英國公共衛生部（PHE）最近提出一項分析數據指出，無論是接種牛津大學與阿斯利康（AstraZeneca）合作研發的新冠疫苗，或是輝瑞（Pfizer）疫苗，人們只要在接種首劑疫苗後，感染新冠肺炎而病重住院的風險就會大減80%，而且輝瑞疫苗的效果來得更好。不過科學家強調，人們仍應接種2劑疫苗以達到最好防護效果。

據BBC報導，這項以第一批接種疫苗的80歲人群為對象的研究顯示，70歲以上的長者在接種首劑疫苗後，感染新冠肺炎而死亡的人數下跌了40%，至於85歲或以上的長者在接種首劑疫苗後，因染疫而需入住加護病房（ICU）的人數更跌至0。

New Public Health England study shows Pfizer and AstraZeneca vaccine are both “highly effective” in cutting hospitalisation and deaths over 80s.



JVT says the study suggests UK will be “in a very different world” in a couple of months.https://t.co/JIj6E9ZHuJ — Sebastian Payne (@SebastianEPayne) March 1, 2021

PHE指出，人們在接種疫苗的3到4周後就會產生效果，因為研究證明，70歲以上的人群在接種疫苗的3週後，感染新冠肺炎的風險降低了約60%，而80歲老人們接種疫苗後，染疫而死的人數也下跌了83%。PHE也表示，輝瑞疫苗在這方面的效果比牛津-AZ疫苗來得更好。

儘管科學家與蘇格蘭衛生當局都認可這項「驚人的研究效果」，但科學家強調，為了達到最好的防護效果，人們仍應接種2劑疫苗才行。針對一些歐洲國家拒絕為65歲以上的人提供疫苗的做法，英國副首席醫療官范-塔姆（Jonathan Van-Tam）表示，英國為老年人注射疫苗的決定「顯然是正確的」，因為疫苗只對年輕人有效的說法是「並不可信」。

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