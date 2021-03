3週生效！打1針即「大減80%住院風險」　英國點名「1疫苗」更好

▲英國為老人接種疫苗的決定似乎已見成效,研究顯示,人們只要在接種首劑疫苗後,住院風險就會大減80%。(圖/達志影像/美聯社)

記者葉睿涵/編譯

英國公共衛生部(PHE)最近提出一項分析數據指出,無論是接種牛津大學與阿斯利康(AstraZeneca)合作研發的新冠疫苗,或是輝瑞(Pfizer)疫苗,人們只要在接種首劑疫苗後,感染新冠肺炎而病重住院的風險就會大減80%,而且輝瑞疫苗的效果來得更好。不過科學家強調,人們仍應接種2劑疫苗以達到最好防護效果。

據BBC報導,這項以第一批接種疫苗的80歲人群為對象的研究顯示,70歲以上的長者在接種首劑疫苗後,感染新冠肺炎而死亡的人數下跌了40%,至於85歲或以上的長者在接種首劑疫苗後,因染疫而需入住加護病房(ICU)的人數更跌至0。

New Public Health England study shows Pfizer and AstraZeneca vaccine are both “highly effective” in cutting hospitalisation and deaths over 80s.



JVT says the study suggests UK will be “in a very different world” in a couple of months.https://t.co/JIj6E9ZHuJ