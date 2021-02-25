首批AZ疫苗何時到貨還是未知數　華航董座：準備好了就等訂單來

▲牛津大學與阿斯特捷利康藥廠研發AZ疫苗。（圖／路透）

記者賴文萱／台北報導

新冠肺炎疫情持續在全球延燒，台灣陸續從COVAX獲配20萬劑AZ疫苗，本周將得知供貨時程和劑量，外傳最快2月底前就會送到，但到目前為止尚未接獲通知。外界關注華航是否有接到運送疫苗訂單，對此，華航董事長謝世謙今受訪時表示，華航只是運送鏈中的一環，強調「我們都準備好了，就等訂單來」。

外傳首批新冠肺炎疫苗20萬劑AZ疫苗可最快2月底前抵台，外界關注華航是否有接到運送疫苗訂單。謝世謙受訪時回應，基本上除非衛福部，也就是貨主本身有特別安排，否則疫苗廠商生產時，都會找貨運代理商，由貨運代理商再來找航空公司，航空公司運到後再交給貨主。

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▲華航董事長謝世謙。（圖／記者賴文萱翻攝）

謝世謙說，華航只是運送鏈的一環，原則上還是由製造商那邊選定貨運代理商，不過華航在溫控運送部分，有IATA證書，可以說全部都準備好了，就等訂單來。

至於指揮中心宣布3月1日起國門半開，恢復開放非本國籍入境及桃機8小時內轉機作業，謝世謙則說，在客運部分，國對國之間解除邊境管制，才會恢復旅遊，若還沒解禁要恢復就會慢一點，只是純商務或來台就醫這些，並不是旅客組成主力，今年還是以貨運為主。

謝世謙也提及，去年二、三、四季非常艱困，靠貨運支撐還算是平安度過，但今年1-2月沒有客運，貨運又碰上年假，再加上機組員檢疫時間拉長，讓機師調度出問題，運能掉了10幾%，樂見3月機組員檢疫時間能縮短，不過還是要由指揮中心決定。

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