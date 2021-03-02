傳啟動「綠色連線」撕小藍標籤　柯文哲：我綠的朋友很多！

記者袁茵／台北報導

台北市長柯文哲日前與國民黨主席江啟臣同台，再爆「藍白合作」話題，但2日傳出，柯文哲不願被外界貼上藍色標籤，因此在陣營內成立「綠色連線」，由台北市政府勞動局長陳信瑜當總召。對此，柯文哲2日回應，北市府出身自綠營的首長很多，大家聚在一起聊天很正常，不過自己最氣被別人抹紅，「我綠的朋友也很多，只是你們不知道。」





▲柯文哲出席「提早預備雙語師資 北市從公費生等6大管道開始」記者會。（圖／記者黃軍瑋攝）

柯文哲2日下午抵達懷生國中出席雙語師資記者會，並於會後接受媒體聯訪。針對外傳要啟動「綠色連線」平衡色彩，柯文哲表示，台北市政府裡面出身自綠營的首長也很多，而他們本來就有認識綠營的人，聚在一起聊天很正常，常常有媒體把他抹紅，以及稱為「小藍藍」，但正確來講，「北市府裡面藍的綠的都有。」

關於「綠色連線」找來北市勞動局長陳信瑜擔任總召，與綠色選民對話，柯文哲表示，開會或聚會本來就要有一個發起人，「跟每個都要對話啊！藍的有朋友，綠的朋友更多。」

柯文哲強調，這個國家每天都在給人貼標籤，「我最痛恨別人把我抹紅，最氣這一點！抹紅、抹藍什麼都抹，還抹黑啊，奇怪。」

被問到跟國民黨話題增加會不會覺得困擾？柯文哲表示，每天都有困擾，但對他來講，大家都可以談民生議題，這也應該要談，這種民生議題都還在黨派壁壘分明，「實在很奇怪，國家怎麼這麼分裂？受不了！」

最後，柯文哲強調，「我綠的朋友也很多，只是你們不知道而已！」

而陳信瑜也發聲明指出，他們是一群跟綠營關係較密切的柯營團隊成員，平常就有在溝通聯絡感情，想要組成這樣一個連線是很自然的事情。將民進黨綠色成功執政經驗帶入柯市府，這種成功經驗的傳承是為了服務市民，讓市民更幸福的事，當然是非常重要的。

陳信瑜提到，最近外界對柯文哲的顏色評論並不公平，他們向來不以顏色治理市政，將來透過定期的聚會交流讓市政的推行更順暢，包括跟綠色選民的對話也是我們的重點中。市政不該有顏色，但面對以訛傳訛「藍化」柯文哲的說法，她覺得應該取得一個平衡點，其實台北市政府有更多綠營的夥伴在共同打拼，希望被更公平的對待。

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