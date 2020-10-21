文策院行銷台灣文化　展會10大亮點「神助攻」創作者遇見投資人

▲文策院將於年底舉行「創意內容大會」，期望成為台灣文化力的「神助攻」，讓台灣創作者遇見投資人。（圖／文策院提供）

記者林育綾／台北報導

為了讓台灣創作能量被國際看見，甚至真正形成交易，文策院今（21）對外正式宣布，將於年底舉行「創意內容大會」Taiwan Creative Content Fest (TCCF)展會，全新整合台灣文化內容品牌於11月17日至22日舉辦，邀請國際買家透過線上或實體參與。除了公布展會10大升級亮點，更有3大主題展區、超過100場媒合活動⋯等，希望成台灣的文化力的「神助攻」。

TCCF創意內容大會將原有「台北電視內容交易暨創投媒合會」、「出版影視跨產業媒合會」，以及內容產業未來，融入創意升級所建立出來的全新內容交易市場，以及台灣創意文化概念品牌。展會主要特色包括「從台灣出發」，結合文策院在內容開發、國際合製、創投媒合推介所推出的開發助攻機制。

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此外也「面向國際市場」，匯集全球買家及數位線上展示交易服務，吸引全球專業人士投資台灣。更企圖「引領未來內容趨勢」，包括論壇講者洞見內容產業趨勢、以策展及跨業合作展現台灣當年度最新創意內容，提供前瞻未來內容體驗及促進內容市場交易。

文策院董事長丁曉菁表示，希望透過展會升級，捲動後疫情時代下的內容交易產業能量，整合市場及展會，連結各文化內容產業，讓「創作者」與「市場投資人」找到彼此，同時藉由跨域創意展演與趨勢論壇，創造台流新魅力，塑造台灣文化國家品牌。期待TCCF創意內容大會展現台灣強勁的文化軟實力，並成為未來亞洲具指標性內容交易市場展會。

「創意內容大會」的10大展會升級亮點，包括：內容開發計畫鋪陳前端開發第一哩路、國際合製專案力挺產製最後一桶金、多項創投媒合服務推介會發布、集結多項產業整合內容產製強勁能量、匯集全球百位以上買家進場台灣、跨界論壇洞見關鍵產業趨勢、新型態數位線上展示交易服務、產業跨界交流展現強強聯手整合實力、以及新媒材未來內容技術趨勢體驗與故事力交易所、文化新潮進行式等策展導入內容交易等。

丁曉菁說明，為了「精準媒合」，文策院等於是買單「前期約會費用」，讓創作者和投資客能夠彼此了解，讓買家了解企劃或劇本的題材，前期的田調、劇本開發等費用，由文策院來負責「第一桶金」的約會費用，這次從前沒做過的突破。而推介會，就是某階段的展示成果。文策院也透露，由於疫情緣故，目前報名線上參加展會的國際買家，已經超過百人，也持續增加中。

2020「創意內容大會」將在寒舍艾美酒店、新光三越 A11信義劇場、信義威秀廣場等地舉辦，共有1個國際市場、2場創意晚會、3大主題展區、5場創新展演、6天有效充電、10大升級亮點、超過 100 場媒合活動。除了故事力交易所、XR 未來內容、Taiwan HYPE 等創意展覽之外，還有集結電視台與頻道製作、發行公司、OTT 與出版創作等業者的內容交易活動。TCCF 創意內容大會將為台灣內容交易推進全球市場帶來嶄新的視野和體驗，完整活動內容將於11月12日記者會正式向外界公布。

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