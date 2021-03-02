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對澳洲投資「斷崖式下跌61％」　大陸外交部：值得澳洲反思

▲▼中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

▲中國外交部發言人汪文斌（圖／CFP）

記者鄭思楠／綜合報導

澳洲國立大學東亞經濟研究所研究顯示，2020年中國對澳直接投資下降61%至7.83億美元，創6年新低。中國外交部發言人汪文斌1日在例行記者會上回應，中國對澳投資斷崖式下降，其中原因值得澳方認真反思。此外，中國去年在澳洲的直接投資，只鎖定不動產、礦業和製造業這3個領域共20項計畫，是10年來最少紀錄。

據《中新社》報導，汪文斌表示，中澳經貿投資合作本質上是互利共贏的，長期以來，中國企業赴澳洲投資為當地經濟發展和民生就業作出巨大貢獻；在中國去年對外直接投資增長3.3%的背景下，對澳投資卻斷崖式下降，其中原因值得澳方認真反思。

他進一步指出，近年來澳方多次濫用「國家安全」理由否決中國企業赴澳投資項目，動輒對兩國各領域正常的交流合作無端設限，嚴重影響中國企業赴澳投資的信心，這種將經貿問題政治化的做法與澳方一貫標榜的市場規則和自由競爭原則相悖，對澳方自身利益及聲譽也造成損害。

汪文斌說，澳洲政府應採取措施，為包括中國企業在內的外國投資者提供公平、開放和非歧視的投資環境，為中澳兩國各領域務實合作創造便利條件。

此前，澳洲國立大學（Australian National University ）表示，中國在澳洲投資金額由2019年的20億5000萬美元銳減為2020年的8億美元（約新台幣224億元），自2016年達到130億美元後已連4年萎縮。

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