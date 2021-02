她打開玩具屋　驚見上千「奇異黑色小球」！崩潰po網：這是什麼

▲澳洲一名母親在孩子的玩具小屋裡看到上千顆「奇異的黑色小球」。(圖/翻攝自Facebook/of today)

記者葉睿涵/綜合報導

澳洲一位媽媽在家中發現上千顆「奇異的不明黑色小球」,於是將照片上傳Facebook,詢問廣大網友那是什麼。照片曝光後,許多熱心的網友紛紛趕來告知這位媽媽他們的猜測,甚至還有不少專家也來提供意見。

據《每日星報》和《每日郵報》報導,這名母親在Facebook上寫道,她是在家中打開小孩的玩具小屋後,發現這些不明黑色小球的,她很好奇這些小球究竟是蟲卵還是昆蟲的糞便,於是想詢問其他父母的看法。她害怕地表示,這個玩具小屋是她為了孩子,特別從昆士蘭帶回來的,所以她很希望這些小球不是白蟻,因為她很怕白蟻。

The truth behind hundreds of 'black balls' found in a children's cubby is finally revealed https://t.co/HJTRLn9DI3