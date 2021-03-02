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駭人影片曝！老公外出神隱她怒開直播　「掐脖踩頭」女兒受虐下跪

記者張寧倢／編譯

泰國發生令人震驚的虐童案件，一名情緒失控的28歲女子，因為丈夫外出喝酒又不接電話，竟轉而對3歲女兒施暴，不僅用腳將女兒臉頰踩在地上，還用力掐住她的頸部。女童雖然全力抵抗，但這名狠心媽媽仍不放手，還甚至用網路視訊的方式，將虐打場面全程轉播給丈夫，就只為了氣死他。

▲▼泰國媽媽虐童。（圖／翻攝自news.thaiza.com）

▲一名泰國狠心媽媽虐待女兒，只為了氣死丈夫。（圖／翻攝自臉書）

泰國媒體《CH7》追蹤報導，近來在泰國網站流傳一段冷血影片，一名28歲母親打視訊電話給丈夫，現場轉播自己是如何暴打3歲女兒，只見她不斷緊掐著女兒頸部，全然不顧孩子已經瀕臨窒息，之後還將女兒踩在地上，用腳不斷壓住她的小臉，兇狠施暴也讓這名女童臉部明顯漲紅不適、表情痛苦，甚至差點暈過去。

▲▼泰國媽媽緊掐3歲女兒頸部。（圖／翻攝自news.thaiza.com）

▲▼施暴的28歲媽媽用腳踩著女兒頸部。（圖／翻攝自臉書）

▲▼泰國媽媽緊掐3歲女兒頸部。（圖／翻攝自news.thaiza.com）

這名狠心的母親，最後還要求女兒跪在地上、雙手合十求饒。據了解，施暴女子做出如此令人驚駭的行徑，竟然只是因為丈夫外出與朋友喝酒時拒接電話，她盛氣之下，便想透過虐待女兒，讓老公感到害怕、愧疚，並且向她懺悔。而眼睜睜看著女兒大哭受虐的父親，最後氣得受不了，便將視訊通話錄成影片傳給家人。

丈夫的家人、親戚看過影片之後，發覺事態嚴重，便將部分影片與截圖上傳臉書，最後由警方介入處理。施暴母親被以人身攻擊、違反《兒童保護法》等罪名起訴，而受虐的3歲女童則在當局與婆家親戚的照護下，逐漸恢復當中。

據了解，這對夫妻已經結婚7年，兩人育有2名女兒，其中1歲的小女兒由祖父母代為照顧，3歲的大女兒則是跟在母親身邊。原本施暴女子與丈夫一同住在曼谷，最近因為母親罹患腎病，她才回到黎逸府的娘家照顧媽媽。

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