高雄警匪槍戰！57警3路包抄19槍擊斃嫌　「單車伯」淡定穿越駁火區

記者黃子倩、莊智勝／高雄報導

高雄鼓山明誠四路、鄰近美術館處今（2日）上午9時許傳出槍響，在嘉義犯下擄人勒贖案的李姓綁匪潛逃多日後遭到警方圍捕，惟李嫌拒捕，警方只好連開19槍，李當場胸、腹中彈，經送醫後仍宣告不治。如今圍捕畫面曝光，當下57名警力分3面包抄李嫌的過程中，一旁人行道上還有阿伯淡定騎著腳踏車經過，對於自己穿越危險的「駁火區」一事渾然不覺。

▲高雄美術館旁警匪駁火，過程中還有名單車阿伯淡定經過。（圖／民眾提供）

警方初步調查，李姓綁匪1月下旬在嘉義犯下擄人勒贖案，得手300萬元，被害人遂於2月15日報案，嘉義警方會同高雄同仁展開追捕，終於今鎖定李嫌行蹤，並一路跟監到明誠四路處，見有機可趁立即發動攻堅，由57名全副武裝警力分3面包抄，並大聲喝斥要求李嫌就範；惟李見到大批警力後仍拒捕，警方見其手中持有槍枝不敢大意，當即與其展開駁火，連開19槍後壓制李嫌，見他再無力反抗後才上前查看，但卻發現李胸、腹中彈，當場沒有生命跡象，經送醫搶救後仍宣告不治死亡。

▲警方3面包抄圍捕李嫌。（圖／記者吳奕靖翻攝）

如今警匪駁火現場畫面曝光，再警方發動圍捕的當下，路上人車熙來攘往，不少騎士、駕駛經過時，見到大批荷槍實彈的員警都忍不住減速側目，甚至還有人停在遠處駐足圍觀；而過程中靠近警匪的人行道上竟然還有阿伯騎著腳踏車悠哉穿過，對於身旁景象不以為意，絲毫不知自己與最凶險的「駁火區」擦肩而過。

▼李嫌拒捕遭警方開19槍擊斃。（圖／記者黃子倩攝）